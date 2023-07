LC Waikiki abre en ciudad de Panamá su tercera tienda en Latinoamérica

Luis Velasquez, Jad El Smaili, Halise Ünsal, Gülhan Ulutekin, Youssef Osman, Serdar Kuçukesin, Gerardo Marcano, Stephanie Barroso y Vanessa De Souza. Cedida

LC Waikiki, ha abierto oficialmente sus puertas en el centro comercial Metromall, con una icónica tienda que celebra la autenticidad y pasión por el mundo de la moda

La marca ofrece a los amantes de la moda una propuesta creativa, fresca y con las mejores tendencias. Cedida

La apertura de la tienda en Panamá forma parte del plan de expansión en América Latina en línea con su misión, 'Everyone Deserves to Dress Well' en español 'Todos merecen vestir bien'. Hoy, la marca suma 59 países con la entrada a Panamá, que será su tercer país en la región latinoamericana y el primero en América Central.

Vanessa de Souza y María Teresa Espil. Cedida

En sus diversos espacios podrán encontrar ropa para todas las edades, estilos y gustos, además de una amplia variedad para hombres, mujeres, niños y hogar; sus diferentes categorías como ropa de diario, noche, lencería, ropa deportiva, calzado, pijamas y todo lo necesario para verse y sentirse bien.

El gigante del 'retail' de moda tiene la misión de enseñar que “Todos merecen vestir bien”. Cedida

En los próximos meses, Dada Group y LC Waikiki abrirán una tienda de 882 mt2 en Albrook Mall.