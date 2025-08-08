Narcotráfico en Panamá: la conexión entre pandillas, consumo y homicidios

Entre las preocupaciones sobre la situación, se destacó que los narcotraficantes están utilizando estupefacientes como moneda de pago a personas encargadas en Panamá para 'contaminar' los cargamentos en los puertos. En operativos de la Policía Nacional se identificaron 180 pandillas, radicadas principalmente en Panamá y Colón.Un comportamiento nuevo que demanda análisis y que, a juicio de la abogada y especialista en criminología Nadia Franco Bazán, las personas dedicadas al narcomenudeo o a la venta de drogas no tienen inconveniente en recibir estupefacientes como forma de pago, ya que obtienen un mayor beneficio al revenderlos. Muchos de estos vendedores, señala Franco Bazán, también tienen un problema de consumo. Para ellos, recibir drogas como pago es conveniente, pues pueden utilizarlas para su consumo personal y vender el excedente.