Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 9 de enero

— La embajadora de China en Panamá, <b>Xu Xueyuan</b>, espera que el monumento en honor a la comunidad china, demolido en el Mirador del Puente de las Américas, sea reconstruido de forma inmediata y en el mismo sitio, en cumplimiento de la orden emitida por el presidente <b>José Raúl Mulino</b>.<b>— Panamá conmemora hoy el Día de los Mártires</b> con actos oficiales, homenajes y reflexiones sobre los acontecimientos del 9 de enero de 1964, una fecha que definió la lucha por la soberanía y dejó una huella permanente en la historia nacional.<b>— El Gobierno anunció que reforzará en el sistema educativo</b> el estudio de las relaciones históricas entre Panamá y Estados Unidos, como parte del compromiso de preservar la memoria y el contexto político del siglo XX.<b>— Entran en vigor nuevos precios máximos</b> para la gasolina y el diésel, ajustes que impactan directamente el costo del transporte, la logística y el bolsillo de los consumidores.<b>— Un proyecto de ley que propone limitar </b>el tiempo de escoltas estatales para expresidentes genera debate político y reacciones encontradas en distintos sectores del país.<b>— La Zona Libre de Colón</b> muestra señales de contracción económica, reavivando el debate sobre la necesidad de reformas estructurales y estrategias de reactivación comercial.<b>— En el escenario internacional</b>, la agenda política y económica se combina con eventos deportivos de alto perfil que concentran la atención global.