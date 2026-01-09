Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 9 de enero

— La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, espera que el monumento en honor a la comunidad china, demolido en el Mirador del Puente de las Américas, sea reconstruido de forma inmediata y en el mismo sitio, en cumplimiento de la orden emitida por el presidente José Raúl Mulino.

— Panamá conmemora hoy el Día de los Mártires con actos oficiales, homenajes y reflexiones sobre los acontecimientos del 9 de enero de 1964, una fecha que definió la lucha por la soberanía y dejó una huella permanente en la historia nacional.

— El Gobierno anunció que reforzará en el sistema educativo el estudio de las relaciones históricas entre Panamá y Estados Unidos, como parte del compromiso de preservar la memoria y el contexto político del siglo XX.

— Entran en vigor nuevos precios máximos para la gasolina y el diésel, ajustes que impactan directamente el costo del transporte, la logística y el bolsillo de los consumidores.

— Un proyecto de ley que propone limitar el tiempo de escoltas estatales para expresidentes genera debate político y reacciones encontradas en distintos sectores del país.

— La Zona Libre de Colón muestra señales de contracción económica, reavivando el debate sobre la necesidad de reformas estructurales y estrategias de reactivación comercial.

— En el escenario internacional, la agenda política y económica se combina con eventos deportivos de alto perfil que concentran la atención global.