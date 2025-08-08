Productores y MiAmbiente debaten el manejo del parque Volcán Barú

El futuro manejo dentro del Parque Nacional Volcán Barú (PNVB) se encuentra en una encrucijada, con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y más de 400 productores agrícolas buscando un punto de equilibrio entre la conservación y la producción de alimentos frescos. Mientras MiAmbiente defiende la necesidad de proteger un ecosistema vital, los productores argumentan que un nuevo plan de manejo podría ser una amenaza para la economía local y la seguridad alimentaria del país.

El jueves, un encuentro que buscaba un acercamiento entre ambas partes contó con la presencia de Tomás Fernández, director nacional de PNVB Áreas Protegidas de MiAmbiente, quien asistió en representación del ministro Juan Carlos Navarro.

Desde la perspectiva de los productores, la situación es clara. Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta), aseguró que la comunidad no invadió el parque. “Nosotros no invadimos el parque, el parque nos invadió a nosotros”, sentenció Jiménez. La historia, según los productores, respalda esta afirmación: las comunidades de Paso Ancho, Bella Vista, Las Cumbres, Alto Pineda y Bajo Grande se establecieron a inicios de los años 70, reubicadas por el gobierno de turno tras las crecidas del río Chiriquí Grande. El PNVB, en contraste, fue creado años más tarde, en 1976, mediante el Decreto Ejecutivo 40. Esta situación histórica ha llevado a que muchas de estas familias aún no cuenten con títulos de propiedad.

MiAmbiente, en un comunicado de prensa, manifestó que el propósito del encuentro con los productores es construir un consenso para la conservación del parque, una reserva natural de 14.322 hectáreas que alberga el punto más alto del país y donde nacen 11 de los ríos más importantes de la provincia de Chiriquí y del país.

El borrador o revisión del plan de manejo del propuesto en 2023 no ha sido aprobado ni puesto en marcha. El conflicto surgió porque las autoridades querían iniciarlo sin las consultas necesarias. Incluso Jiménez lo tildó de “inconsulto”.

En el desarrollo de la reunión los productores solicitaron a MiAmbiente la suspensión temporal del nuevo plan de manejo del parque.

El plan de manejo del PNVB de 1976 prohíbe en la zona, además de labores agrícolas, tala, quema, cacería, minería y extracción.

El punto más alto del territorio nacional con 3.475 metros sobre el nivel del mar, el PNVB cuida y protege al volcán Barú. La influencia del parque abarca diversos poblados, entre ellos: Volcán y Cerro Punta, distrito de Tierras Altas; Alto Boquete, Bajo Boquete, Palmira y Los Naranjos, del distrito de Boquete; Guabal, del distrito de Boquerón, y Potrerillos, del distrito de Dolega.