Blandón asegura estar ‘frustrado’ por la labor de su bancada en la Asamblea

Al ser cuestionado sobre la labor de fiscalización que realizan los diputados del partido Panameñista en la Asamblea Nacional el presidente del colectivo, José Isabel Blandón, aseguró que se encuentra "frustrado" por su desempeño.

"Yo me pongo a pensar en todo lo que estaría haciendo en este momento si fuera yo diputado, con el Gobierno que tenemos, y me decepciona que no se esté haciendo el trabajo, que bien podrían estar haciendo como diputados de oposición", reconoce el exdiputado, quien afirmó que ya lo ha mencionado en otras ocasiones.

Las palabras del candidato a la presidencia fueron durante la presentación de un informe sobre el rol de fiscalización de la Asamblea Nacional, que desarrolló la Fundación para la Libertad Ciudadana.

Blandón explicó que "le hubiese gustado una labor mucho más fiscalizadora que la que están haciendo actualmente", los diputados de su partido. "Yo creo que el país demanda, de todos los diputados un rol mucho más fiscalizador, aún más con el Presupuesto [General del Estado] que tendremos para el próximo año", planteó.

El líder del colectivo político recordó su paso por la Asamblea (1999-2014) y recordó que fue "presidente de la Comisión de Educación" y que "citamos a la Ministra de Educación, tres veces, para que diera explicaciones sobre la demora en la reglamentación de una ley que aprobamos".

El aspirante a la Presidencia, también se refirió a su periodo como diputado opositor. "eramos una bancada de 10 personas y poníamos a la Asamblea patas arriba" porque "cuando hay la voluntad se puede hacer, aun con las pocas herramientas que se tengan".

Aun así, Blandón cree que es necesario realizar cambios a la Constitución para que los diputados puedan desarrollar bien su labor de fiscalización. "En Panamá, de manera intencional, se le restaron facultades al Órgano Legislativo", explica el también abogado, el cual afirma que la Asamblea, que estaba regida por la Constitución de 1946, tenía "muchas más" competencias de fiscalización.

"Si no cambiamos ese modelo constitucional, quedaremos dependiendo de la voluntad individual de algunos, en lugar de tener un diseño institucional que fortalezca el Legislativo", concluyó.