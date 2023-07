Corte declara constitucional norma sobre paridad de género en postulaciones

La Corte determinó que la norma no viola la Constitución. Archivo | La Estrella de Panamá

La Corte Suprema de Justicia decretó constitucional la norma que establece la paridad de género en las postulaciones de principal y suplente para los cargos públicos de elección popular. Es decir, si el principal es un varón, la suplente debe ser mujer y viceversa.

El fallo de la Corte corresponde a una demanda de inconstitucionalidad contra la frase “de un género y de otro género” contenida en el artículo 373 del Código Electoral.

El demandante planteaba que la norma privilegiaba a la mujer, forzando su inclusión para supuestamente amparar un tema de equidad de género.

El pleno de la Corte consideró que el sistema de alternancia “es parte de las medidas regulatorias recomendadas por los organismos internacionales encargados de analizar los sistemas electorales, quienes han identificado las políticas que impiden a los Estados, alcanzar, de manera eficaz, el tan anhelado objetivo de participación y justicia de género”.

En Panamá, a diferencia de otros países de la región, desde 1997, en las reformas al Código Electoral, se comenzó a hablar (por lo menos un 30%) de “cuotas de participación” política de las mujeres. Sin embargo, no fue hasta las reformas del año 2006 que se incluyó la norma. En caso que los partidos políticos no pudieran cumplir, la Secretaría de la Mujer de los partidos políticos debía comprobar que no se alcanzaba este porcentaje de participación, pudiendo completarse con aspirantes del sexo masculino.

En una publicación del año 2019 de la Revista Derecho Electoral, se informó que Panamá es uno de los países con menor representación de las mujeres en las instituciones políticas de América Latina. Las condiciones de representación de las panameñas, para el año 2017, no alcanzaba el 20% (CEPAL), lo que dificulta impulsar leyes y reformas.

Reconocen como complejo el proceso de participación de la mujer e identifican factores como: político-institucionales; partidistas; culturales, actitudinales e ideológicos y los organizativos de los movimientos de mujeres.

El fallo de la Corte llega en medio de un proceso electoral en que los partidos políticos y los precandidatos independientes tienen hasta el próximo lunes para anunciar a sus compañeros de fórmulas.