Alianza para la protección de tortugas

Salvar cada tortuga marina que sea posible es el principal objetivo de Sea Turtle Conservancy (STC), una fundación que mantiene una alianza con Minera Panamá desde el año 2014.

El objetivo central es la protección y conservación de las tortugas marinas, entre ellas la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga canal (Dermochelys coriacea), especies que son vulnerables y están en peligro de extinción.

"Las tortugas con las que estamos trabajando, principalmente, son la carey, que se encuentran en peligro crítico de extinción; también tenemos a la tortuga canal, que se encuentra en un estado vulnerable. Sin embargo, estas categorizaciones están dentro de la Lista Roja de la Unión para la Conservación de la Naturaleza. Todas las especies de tortugas marinas se encuentran en la lista roja, esto quiere decir que si no hacemos los trabajos y los esfuerzos de conservación van a desaparecer", manifestó Xavier Ow Young Gutiérrez, biólogo marino, quien forma parte del Departamento de Educación y Divulgación de STC.

Para evitar que desaparezcan se trabaja fuerte con las comunidades costeras. Son los principales guardianes para la protección y conservación de estas especies marinas, que por años han sido amenazadas por el propio ser humano y sus depredadores naturales.

El monitoreo y patrullaje de las playas es grande. La alianza permite monitorear 10 playas ubicadas en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y Colón.

En Bocas del Toro: playa Soropta, Bluff y Larga; en la comarca Ngäbe Buglé: playa Chiriquí, Roja e Isla Escudo de Veraguas; en Colón: playa Caletón, Caimito, Rincón y Rinconcito.

"Nosotros como organización, estamos involucrando a las comunidades, desde los niños hasta los adultos para que sean ellos los que estén caminando las playas, recopilando los datos tanto de día como de noche", acotó Young Gutiérrez.

"Creemos que la naturaleza es la que ha hecho que estos animales se mantengan por millones de años, viviendo y conviviendo con diferentes especies: tiburones, ballenas y otros, pero el humano cambió todo en la naturaleza y ha sido necesario protegerlas", comentó.

Cuidar sus nidos es una de las principales tareas. "Si vemos que los nidos se encuentran en peligro de ser erosionados por alguna tormenta o se encuentran en peligro de ser saqueados por los humanos, actuamos".

El biólogo sigue narrando que las tortugas marinas sirven de muchas formas al ecosistema: “Sirven de alimentos para los cangrejos, los mapaches, los tiburones, los peces, pero esta es la parte natural. También nosotros los humanos cambiamos esta parte al incluir los huevos en nuestra alimentación, de una forma errónea, pensando que nos van a ayudar de manera afrodisíaca, entonces ese es un problema que, lamentablemente, se vive mucho en las zonas costeras y es allí donde tenemos que hacer ese gran cambio".

¿Qué se espera hacer?

En este aspecto, el especialista resaltó que lo principal que se busca es que el objetivo de STC se cumpla, que es asegurar la supervivencia de las tortugas marinas. Una de cada mil es la que llegará a ser adulta. “Minera Panamá al ser aliado de STC nos permite contar con ese poder para realizar las diferentes actividades tanto diurnas, cuando recorremos las playas buscando nidos, como nocturnas cuando estamos buscando a las hembras para conocer cuántas son las que están llegando a las playas”.

¿Cuánto tarda en salir una tortuga de su huevo?

El biólogo marino nos compartió que las tortugas en el Caribe demoran aproximadamente 60 días en salir de su huevo. Les toma aproximadamente dos días llegar a la superficie, así que se trata de un periodo de entre 60 y 70 días, donde esas tortugas ya pueden nacer y llegar al mar.

Más datos

"La tortuga carey puede poner unos 160 y 200 huevos, pero no todos eclosionan, solo un 80% o 90% puede que lo haga. No ocurre así en el caso de la tortuga canal, ésta simplemente puede colocar unos 80 huevos y solo nacen unos 40 o 50. No todos logran llegar al mar, porque una vez que un nido sale a flote salen los cangrejos, los mapaches, las aves, todos salen a alimentarse".

STC y Minera Panamá durante los primeros ocho años de alianza han podido encontrar 70,365 nidos de tortugas marinas.

Desde 2014 hasta 2022 se han liberado 1,601,870 tortugas marinas, de este número 1,475,995 corresponden a neonatos de carey y 125,875 a neonatos de canal. Cabe resaltar que los números de neonatos corresponden a nidos que se han excavado durante las temporadas de monitoreo, para conocer más sobre el desarrollo de los nidos en Colón, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, no al total de neonatos nacidos de los más de 70 mil nidos que se conservado durante el periodo de esta alianza.

Educación ambiental y divulgación

En el Programa de Educación Ambiental y Divulgación (PEAD) de STC en las provincias de Colón, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, se trabaja tanto con las instituciones educativas como con la comunidad, sus actores clave, estableciendo alianzas entre los distintos estamentos, tanto privados como gubernamentales. Incluyendo actividades en las plataformas digitales durante la pandemia. El Programa ha tenido un total de 1452 horas de actividades con niños, estudiantes, colaboradores de Minera Panamá y comunidades en el Caribe de Panamá.

Inversión

Minera Panamá aporta 300 mil dólares al año para ayudar a la conservación de estas especies.