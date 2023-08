Ley de intereses preferenciales pasa al pleno de la Asamblea

Rogelio Paredes, ministro del Miviot. Cedida

El proyecto de ley 1039, que modifica el régimen de intereses preferenciales, pasó al pleno de la Asamblea Nacional para el segundo debate.

La comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles en primer debate la propuesta, que fue presentada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

La iniciativa surge para darle continuidad a este beneficio que tuvo fecha de vencimiento en diciembre de 2022, y cuyo objetivo es facilitar la compra de viviendas en Panamá, ofreciendo a los compradores una tasa de interés menor en comparación con las del mercado hipotecario, explicó el Miviot en un comunicado.

El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, dijo que al vencerse el plazo del interés preferencial se da una contracción en la economía, ya que muchos aspirantes a adquirir apartamentos o unidades habitacionales unifamiliares quedan sin este beneficio.

El proyecto de ley consta de nueve artículos, entre los que está el que establece los tramos preferenciales de 4% en los préstamos para viviendas a nivel nacional, por un período de 10 años no renovables, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a $45.000 y no exceda de $80.000.

Asimismo se establece el 4% a nivel nacional por un período de ocho años no renovables para viviendas entre 80.000 a $120.000; el 2% para residencias plurifamiliares vertical por cinco años no renovables para viviendas cuyo valor de su financiamiento sea mayor de $120.000 y no exceda los $150.000.

Por último, el 1,5% para viviendas cuyo costo esté entre $150.000 a $180.000 por igual período de tiempo que la anterior, solo que aplica únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. La iniciativa es cuestionada por economistas que consideran que financia la burbuja inmobiliaria.