La presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras habló en “Portada” sobre los reclamos del gremio. Aclara que no quieren aumento de salarios, solo que se cumpla con lo acordado hace ocho años

Elidya Espinosa: Que el gobierno diga 'no hay plata' para las enfermeras, no es justo

Elidya Espinosa, presidenta de la ANEP. xxxxxxx

Alrededor de 7.000 enfermeras laboran en el sistema de salud del país y, a pesar de su indispensable rol, son unos de los trabajadores sanitarios que menos ganan. Así lo señaló Elidya Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Espinosa explicó que en diciembre de 2015 se estableció un acuerdo con el gobierno de turno para implementar la escala salarial de las enfermeras. Ocho años después y con un decreto ejecutivo sobre el tema, siguen sin recibir un sueldo conforme a lo que establece la norma.

“No estamos pidiendo un aumento de salario, estamos reclamando lo que no se nos ha pagado. Quien tiene la sobrecarga laboral y la atención con los pacientes es el grupo de enfermería y técnicos de enfermería”, subrayó la dirigente de la Anep.

Indicó que han tenido varias reuniones con las autoridades, pero todavía no se ha dado una respuesta efectiva en materia de reclasificación salarial, reconocimiento del pago de las especialidades o la remuneración de turnos extraordinarios, como ocurre con el resto de los trabajadores de la salud.

Espinosa señaló que ante los reclamos de la Anep, el Ejecutivo asegura que es “muy oneroso” el cumplimiento de los acuerdos salariales para un personal tan numeroso, a pesar de que son derechos adquiridos y un compromiso formal con las enfermeras.

“Ellos dicen que somos muchas, pero es lógico que si se tienen 14 pacientes en una unidad de cuidados intensivos, la norma dice que debo tener una enfermera por cada dos pacientes, y el sistema de salud sabe eso”, sostuvo Espinosa. Recalcó que la demanda es un tema de “justicia y equidad”.

Los reclamos de las enfermeras también son por la falta de insumos médico-quirúgicos, que no solo afectan al paciente sino también al personal de salud.

“Cuando en los hospitales no se tienen insumos para atender a los pacientes, eso nos crea estrés, aunado a los reclamos de los pacientes”, dijo.

Espinosa se quejó de las intimidaciones que sufren las enfermeras, por parte de las autoridades, cuando hablan de los problemas que hay en el sistema de salud.

Un ejemplo es el caso de la expresidente de la Anep, Ana Reyes, a quien la Caja de Seguro Social le abrió un proceso disciplinario por una entrevista sobre el problema del desabastecimiento de ciertos medicamentos en la entidad.

“Ellos saben que no hay motivo para aplicarle una destitución. Nosotros escuchamos la entrevista y ella no dijo que los pacientes son de una entidad determinada, no lo hizo. Expresó su preocupación por la falta de medicamentos y las implicaciones que veía, como enfermera especialista, en el deterioro de la salud de esos pacientes”, sostuvo.