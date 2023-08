Martinelli: 'Realizando Metas y Alianza, vamos a ganar las elecciones en el 2024

Ricardo Martinelli, Marta de Martinelli y José Muñoz; presidente del Partido Alianza, tras la firma del pacto político. |Cedida

Los partidos políticos Realizando Metas (RM), liderado por el candidato presidencial de esta agrupación política, Ricardo Martinelli, y el Partido Alianza, presidido por el ex diputado José Muñoz formalizaron ayer un pacto político para ir juntos a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Las Juntas Directivas y demás órganos de decisión de ambos partidos aprobaron unirse como fórmula política, a través de un proceso de votación secreta, tal como se establece el artículo 124 del Código Electoral.

En primera instancia, en horas de la mañana, con 59 votos a favor, en una votación unánime, el directorio nacional del Partido Realizando Metas (RM) avaló el pacto político con el partido Alianza.

De acuerdo con el candidato presidencial de RM, Ricardo Martinelli, es muy importante que ambos partidos vayan en alianzas, porque además de tener aliados, hay muchas cosas en las que se complementan. “Se tienen más jurados de mesa, subsidio electoral y penetración". Añadió que hay partidos que son fuertes en diferentes sector y pueden garantizar postulaciones cruzadas.

“No tengan duda, nuestro aliado, junto a Realizando Metas, vamos a ganar las elecciones del año 2024. No tengan dudas, en todas las encuestas este pequeño gran partido marca el doble del PRD. Ese PRD se va a llevar la sorpresa del siglo”, afirmó Martinelli.

Martinelli: “Yo no soy un hombre libre de pecado”

Ya para horas de la tarde, en un acto realizado en el corregimiento de Tocumen, en su discurso, tras la firma del pacto con el Partido Alianza, Martinelli manifestó que a “muchos nos llaman locos, pero ¿ustedes saben qué no es loco, ni descabellado?... las obras que dejamos para nuestro pueblo”.

“Mientras otros prometen en campaña, nosotros cumplimos. Esa es la diferencia entre ellos y nuestra alianza, que sabemos cómo hacer las cosas y sabemos hacerlas bien. Y lo vamos a volver hacer para salvar a Panamá”, precisó.

Explicó que su nieta recientemente se le acercó y le dijo que él era malo, porque una amiga en la escuela le dijo que él era una mala persona.

“A mí eso me partió el corazón [...] Que mi nieta piense que su abuelito es un hombre malo, me mató. Me arrancó el corazón y me lo partió”, exclamó.

¿Cómo puede ella pensar eso de mí? ¿Saben por qué?, preguntó a los asistentes al evento.

Y respondió: “Porque muchos medios de comunicación llevan años y años pintándome como el malo de la película, como el villano”.

“Yo no soy un hombre libre de pecado, Dios no me hizo perfecto, pero tampoco soy una mala persona. Toda mi vida he tratado de hacer el bien y eso fue lo que me impulsó a ser presidente. Me impulsó a hacer el Metro de Panamá y muchas obras más”, dijo.

“Yo no soy un hombre libre de pecado, Dios no me hizo perfecto, pero tampoco soy una mala persona. Toda mi vida he tratado de hacer el bien y eso fue lo que me impulsó a ser presidente” RICARDO MARTINELLI BERROCAL

CANDIDATO PRESIDENCIAL DE RM

Martinelli: “Estoy corriendo junto a Marta” ¿Será la vice?

Continuó diciendo: “Así que estoy corriendo junto a Marta por mi nieta. Yo no quiero morir, y que mi nieta piense eso de mí. Quiero volver a ser presidente para hacer las cosas mejor, mucho mejor, sin manzanillos y trabajar con gente que quiera cambiar el rumbo de este país. Quiero dejarle a mi nieta un apellido y un país del cual ella se sienta orgullosa”, precisó.

Sostuvo que quiere un país todos los panameños puedan vivir seguros, con una buena educación, salud y con una economía con mucho 'chenchén', donde nos vaya bien a todos.

Volvió a cuestionar el sistema judicial y aseguró que la ley debe aplicar por igual para todos. Tanto la ley administrativa como la judicial. Porque sin seguridad jurídica, no va a haber inversión.

“Si la gente no tiene confianza en el sistema y no se siente segura, no van a invertir en Panamá. Todo comienza por la seguridad que tú le das a un inversionista de que su inversión va a estar segura”, señaló.

Agregó que aquí en Panamá las cosas han cambiado y hacen lo que quieran con el sistema judicial. “En mi caso, se han pasado todas las leyes por donde no brilla el sol; solo para joderme. ¿Saben por qué? Me tienen miedo, tienen miedo de competir, tienen miedo de ir a las urnas, tienen miedo que gane, tienen miedo que las cosas cambien”, exclamó.

Indicó que el pueblo panameño quiere un cambio y es un cambio a gritos, pero no cualquier cambio, “un cambio en el que puedas confiar, un cambio con experiencia. Y para poder cambiar el rumbo del país necesitamos unirnos en una gran alianza para salvar a Panamá”.

Manifestó que esta alianza que se pacta es un paso para corregir el rumbo que vamos. “Con brazos abiertos nos unimos con el partido Alianza y con cualquier otro partido que tenga como su norte, cambiar el rumbo del país para mejorar la vida de los panameños. Esta alianza que hacemos hoy es en base a propuestas, en base a un compromiso de apoyar los proyectos que voy a impulsar como presidente”.

Tras numerar sus logros durante su administración, el candidato presidencial de RM sostuvo que lo único que ha hecho este gobierno es darse golpes de pecho dando discursos de que con valentía afrontaron la pandemia del COVID 19. “Con valentía, pero cuando sonaron los pailazos por los ventiladores muchos se escondieron por cobardía”.

En tanto, el presidente del partido Alianza, José Muñoz resaltó la gestión presidencial de Martinelli (2009- 2014) y dijo que desde la Asamblea Nacional, de la cual fue presidente y el Ejecutivo, liderado en ese momento por Martinelli, trabajaron conjuntamente para que las obras, que por sí solas hablan, se pudieran realizar.

“Con Martinelli mi país y mi circuito va a poder tener nuevamente las oportunidades de crecer”, precisó Muñoz.

Esta es la primera alianza oficialmente avalada por los organismos internos de las organizaciones políticas involucradas. El 8 de agosto el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), firmaron un memorando de entendimiento para formalizar una alianza estratégica de cara a las elecciones generales de mayo de 2024.

Con este memorando de entendimiento se dio inicio a las conversaciones de alianza entre los dos partidos oficialistas, cuyo acuerdo deberá ser ratificado el 17 de septiembre próximo.