Fricciones entre el panameñismo y PAIS por alianza con CD

A pesar de haber confirmado que una alianza entre los partidos Panameñista, Cambio Democrático (CD) Alternativa Independiente Social (PAIS) es un hecho, el presidente de esta última agrupación política, José Alberto Álvarez, generó el enojo del presidente del panameñismo José Blandón, luego que también manifestara que para él, el candidato que lideraría la alianza sería Rómulo Roux, presidente de CD.

Los tres líderes de estos partidos políticos se citaron ayer en un restaurante de la localidad para abordar temas relacionados con el avance de las conversaciones de esta posible alianza política.

El primero en llegar fue Álvarez, quien expresó que ya hay pocas cosas que tienen que conversar y que está seguro que las van a resolver en la mesa.

Con relación a quién debe ir a la cabeza de esa alianza, Álvarez expresó que su agrupación PAIS tiene definido quién debe liderarla. Sin embargo, precisó que esperaría que Blandón y Roux, los cuales se han mencionado como cabeza de fórmula, sean quienes revelen esa decisión.

“Yo he dicho públicamente cuál es el que yo creo que va a ir a la cabeza. Yo digo que va a ser Rómulo Roux”, exclamó Álvarez.

Incluso señaló que si PAIS ha cedido la candidatura presidencial y vicepresidencial, lo más correcto por parte de CD y el panameñismo es “retroceder y darnos a nosotros la oportunidad de tener la candidatura a la Alcaldía de Panamá”.

El Partido Panameñista tiene como candidatos para este cargo a Guillermo Bermúdez; PAIS tiene a Raúl Ricardo Rodríguez, y CD tiene como posible aspirante a la diputada Génesis Arjona.

Blandón llega molesto a la cita

Lo planteado por Álvarez ocasionó molestias en Blandón, quien fue el segundo en llegar al lugar del encuentro. Minutos antes, Blandón ya había escuchado en diversos medios las declaraciones de Álvarez.

De inmediato, y muy enojado, Blandón, tildó de irrespetuosas las afirmaciones del presidente de PAIS.

“Escuché sus declaraciones y vengo aquí a desmentirlas. Definitivamente que no ayudan esas declaraciones (para concretar la alianza) porque PAIS, si bien es parte de la alianza que se está conversando, no es protagonista en estas conversaciones”, sostuvo Blandón.

Recalcó que las conversaciones se han dado entre el Partido Panameñista y Cambio Democrático, “él (Álvarez) no puede hablar en nombre del Partido Panameñista. Nosotros todavía tenemos temas que discutir, estamos haciendo este fin de semana una gira para hablar con la membresía de nuestro partido, estaba claro que la reunión de hoy no era para anunciar lo que este señor de manera irrespetuosa ha anunciado”, afirmó Blandón.

El líder del panameñismo manifestó que aún no se ha hablado sobre quién va a encabezar esta alianza “y, por lo tanto, él (Álvarez) no estaba autorizado ni es quien para estar haciendo anuncios de ese tipo. Quiero pensar que fue por falta de experiencia y apresuramiento. Él puede querer lo que él quiera, pero no puede hablar aquí en nombre de los otros partidos de la alianza”, indicó.

Agregó que Álvarez no ha estado participando de las reuniones “donde Rómulo Roux y yo hemos estado hablando, nosotros somos las dos partes principales de esta alianza, PAIS es bienvenido, pero PAIS no es un actor protagonista en esta conversación”, recalcó.

Añadió que en este tema hay que ser muy serios, “uno no tiene que venir aquí con novatadas y a querer ganar protagonismo diciendo lo que no es”, puntualizó.

Roux: 'Ni Blandón ni yo hemos acordado quién va a la cabeza de la alianza'

El último en llegar a la cita pactada fue Rómulo Roux, quien expresó que la reunión era para darle seguimiento a las conversaciones de alianza que, asegura, están bastante adelantadas, y que han sostenido él con el presidente del panameñismo.

Destacó que están seguros de que estas conversaciones van a generar la alianza “que el país está pidiendo, exigiendo y lo que el país necesita”.

Con respecto a lo dicho por Álvarez, el candidato presidencial de CD manifestó que siempre ha escuchado la opinión del presidente de PAIS, la cual, asegura, agradece mucho, pero enfatizó que ni Blandón ni él han acordado quién va a la cabeza de la alianza.

“He expresado públicamente cuál es mi posición con respecto a eso, pero nosotros no podemos anunciar nada hasta que terminemos de lograr los consensos en el plan de gobierno, en el plan de acción de lo que queremos para el país, y en los temas electorales que el Código Electoral nos pide que tengamos listo para el mes de septiembre”, precisó Roux.

Ya hay acuerdos

Tras casi dos horas de encuentro, a la salida de la reunión, Blandón destacó que la conclusión de lo ocurrido con el presidente de PAIS es que los anuncios que correspondan con respecto a una alianza los deben dar juntos los tres presidentes de los partidos. No obstante, aseguró que lo ocurrido será tratado esta semana en el Directorio Nacional del partido.

Manifestó que la reunión de ayer era para anunciar que las conversaciones siguen y que van por buen camino.

“Nos hemos puesto de acuerdo en los temas de agenda de Estado y quedan por definir los temas de candidaturas, que es lo que vamos a definir en los próximos días, incluyendo el tema de la nómina presidencial y que el 16 de septiembre los directorios de Cambio Democrático y el Partido Panameñista han sido convocados para ratificar una alianza entre los partidos”, enfatizó.

Pronto se dará el anuncio

En tanto, Roux expresó que el 16 de septiembre estarán confirmando y oficializando la alianza, y que antes de eso, en la primera semana de septiembre (probablemente el 4 de septiembre) debemos estar haciendo un anuncio con base en lo que nosotros hemos venido conversando”, informó.

Destacó que ahora mismo están terminando de afinar o alinear los temas relacionados en algunos cargos, pero principalmente el tema de su agenda y qué es lo que quieren para el país.