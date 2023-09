Melitón Arrocha: 'No aceptaré ser vicepresidente de nadie'

Melitón Arrocha, candidato presidencial

Melitón Arrocha, el panameñista que se convirtió en el tercer candidato presidencial por la libre postulación con 157.206 firmas, apuesta por concretar una coalición de candidatos para las elecciones del 5 de mayo de 2024, pero eso sí, él a la cabeza.

“Yo no aceptaría la vicepresidencia de nadie; en este momento yo no estoy considerando la candidatura a la vicepresidencia de la República de algún candidato”, indicó.

Arrocha, incluso, aseguró que José Isabel Blandón, candidato presidencial por el Partido Panameñista, podría ser su vicepresidente, pero primero debe conocer cuál es su visión de gobierno, lo que requeriría de una amplia conversación, pero en estos momentos no vislumbra un acercamiento con su copartidario.

El candidato presidencial informó, sin entrar en detalles, que ha sostenido reuniones con Francisco “Paco” Carreira y conversaciones telefónicas con Eduardo Quirós, quienes recogieron firmas para una candidatura presidencial, pero no alcanzaron a entrar. Dijo que le interesaría establecer un canal de comunicación con todos los candidatos presidenciales “que tenga como aspiración entregarles a nuestros hijos un mejor país, generar la confianza que nuestros nietos no piensen en mudarse buscando nuevas oportunidades porque sienten que Panamá no es suficiente para vivir”.

En este proceso, Arrocha dejó claro que no se sentaría a la mesa de negociación para una alianza con la perredista Zulay Rodríguez, la economista Maribel Gordón, Ricardo Martinelli de Realizando Metas (RM) y José Gabriel Carrizo, candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“Con Zulay Rodríguez tengo una diferencia en la manera en cómo vemos el desarrollo del país, ideológicamente tengo una diferencia tan grande con Maribel Gordón, y no creo que podamos sentarnos y ser exitoso en formular un plan de gobierno con Ricardo Martinelli; no encuentro ningún tipo de contacto así como con José Gabriel Carrizo, que desde mi perceptiva ha perdido sintonía con el pueblo panameño”, recalcó Arrocha.

Reconoció que ha sostenido reuniones con dos candidatos presidenciales, sin especificar sus nombres, pero no con posibilidad de formar una alianza, sino para analizar si comparten o no la misma visión de país.

Arrocha señaló que de llegar a la Presidencia de la República, conformaría un gobierno con figuras del Partido Panameñista, incluso, desde antes de las elecciones intentará sumar panameñistas al “esfuerzo que estamos haciendo de gobernabilidad democrática” y de otros partidos políticos, de la sociedad civil y los candidatos de libre postulación. “Esto va a ser una coalición patriótica nacional”. Arrocha negó que haya tenido conversaciones con el expresidente y copartidario Juan Carlos Varela, y que con Mireya Moscoso, también expresidente y del Partido Panameñista, sostuvo una reunión hace dos años en su casa “para entender su posición sobre el contexto de cara a las elecciones generales de 2024, y de ahí no he vuelto a hablar con ella”.

Añadió que Varela no tiene ninguna participación en su candidatura a la Presidencia, ni formal ni informal, no ha cooperado económicamente ni lo ha ayudado en su coordinación política y tampoco visualiza que lo hará en lo que queda del proceso electoral.

Aseguró que no renunciará al Partido Panameñista. “Yo soy panameñista desde los 18 años, y no porque a esa edad yo estaba pensando que iba a llegar a una posición de gobierno, lo soy porque creo en la justicia social y en la ideología del partido, pero por encima de eso soy panameño, entonces ahora llegó la hora de poner los intereses del país por encima de cualquier colectivo”, recalcó.