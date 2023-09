Anfacss alerta al Minsa de supuesto sindicato que desea figurar en acuerdos económicos

Anfacss dice que Sintracss 'no tiene nada que hacer en la mesa convocada por el Minsa, ya que no pertenece a la institución... ni representa a nadie'

Imagen de archivo de protestas de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social. Archivo

La Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss) advirtió este martes, 5 de septiembre, que el denominado Sindicato de Trabajadores de la Caja de Seguro Social (Sintracss) busca figurar y lograr con las autoridades de salud “acuerdos económicos” al venderse ante estos como representantes de los funcionarios y trabajadores de la CSS “cuando no lo son”.

Mediante el comunicado titulado “Desenmascarando a los impostores” la Anfacss hace referencia a la cuota de sacrificio que ha hecho por el mejoramiento de las condiciones laborales de los compañeros.

Previamente, la organización alertó al titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre, a través de la nota Anfacss/026/2023, fechada 17 de agosto de 2023, que tuviera cuidado con Sintracss porque las organizaciones que ejercen la legítima representación de los funcionarios y trabajadores administrativos son Anfacss, Anadetram y Aecss, todos firmantes del “Acuerdo de escala salarial” de 2015 y actuales firmantes del “Acuerdo de levantamiento de paro” de 7 de febrero de 2023, suscrito con el director general de la CSS, Enrique Lau Cortés.

Según Anfacss, por lo antes descrito y por la revisión y actualización de la mesa salarial y otros temas económicos que mantienen en la Mesa de Negociación el Sintracss "no tiene nada que hacer en la mesa convocada por el Minsa, ya que no pertenece a dicha institución".

“El ánimo del mal llamado sindicato ilegal dentro de la institución y el sector público, que no es más que otro malintencionado objetivo, que es el de confundir a las bases, postulándose como los artífices del movimiento, cuando no representan absolutamente a nadie. Recordemos que durante la pasada huelga nacional del mes de octubre de 2022 a febrero de 2023, decretada por Anfacss, Anadetram y Aecss, que dejó un saldo de 35 trabajadores injusta e ilegalmente destituidos, ninguno de los pseudo dirigentes del sindicato se activó en la lucha o se pronunció a favor de la huelga o se manifestó en solidaridad con los compañeros que estaban en paro y perdieron sus puestos de trabajo, más que unos oportunistas de la porra, que pretenden poner en riesgo los avances que nuestras organizaciones serias y responsablemente estamos logrando, a pesar de lo difícil que ha sido tener que lidiar con la administración del Dr. Enrique Lau Cortés, que no se caracteriza precisamente por tener empatía en sus acciones y que se dedicó con saña y maldad a destituir a los trabajadores sin respetarles el debido proceso y sus derechos humanos”, aseguró la Anfacss en su nota.

Y agregó: “Este sindicato inclusive ha plagiado todos los puntos contenidos en su pliego de peticiones de las propuestas que públicamente ha difundido Anfacss y planteado a nivel de la mesa de negociación. Esta actitud desleal, antiética y traicionera de estos cipayos, que renuncian a su independencia para mantenerse plegados y seguir a la estela de Fernando Castañeda, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), quien los ha aglutinado junto a otros grupos y asociaciones bajo la supuesta alianza de gremios en defensa de la salud, pero a los cuales utiliza para el logro de sus propósitos. Al sindicato lo tiene haciéndole los mandados”.

Finalmente, la Anfacss, llamó a las autoridades del Minsa y de la CSS para que “no se dejen engañar por estos falsos dirigentes que no representan a nadie ni siquiera a ellos mismos”.