Piden equilibrio contractual entre el Estado y Minera Panamá

El proceso de consultas continuó en la comunidad de Coclesito, en el distrito Omar Torrijos Herrera. Cedida

Moradores de la comunidad de Coclesito, cabecera del distrito Omar Torrrijos Herrera de la provincia de Colón, coincidieron con diversos sectores del país para que el proyecto de ley 1043, que establece el contrato de concesión minera entre el Estado panameño y la sociedad Minera Panamá sea devuelto al Órgano Ejecutivo para una renegociación.

La comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea realizó el debate del proyecto en Coclesito. Benedicto Rojas, miembro de esta comunidad, sugirió a los diputados devolver el proyecto al Ejecutivo, con el fin de que haya un equilibrio contractual entre el Estado y la empresa minera.

“Estamos en una situación difícil, pero no insalvable”, indicó. Consideró que el contrato no puede tener una duración superior a los 10 años, tiempo en el que la empresa ha tenido que recuperar más del 80% de su inversión. “No sería justo quitarles a las próximas generaciones el derecho o tener la posibilidad de negociar a futuro, si se firma un contrato a 20 y 40 años”, dijo.

Porfirio Sánchez, también residente de la zona, igualmente cuestionó la iniciativa.

“Será que quieren platita para la política o piensan que no les tocará nada si no aprueban este proyecto”, cuestionó Sánchez dirigiéndose a los diputados tras pedirle el rechazo del contrato.

“Ustedes serán los responsables si algo pasa en este país por las ganas de querer aprobar un nuevo contrato”, indicó.

Mientras que Ismael Sánchez manifestó que no se sienten conformes con lo que le quieren dar al Estado por la explotación minera.

“Porque no hubo participación del pueblo estamos en esta situación de incertidumbre, que no sabemos en qué va a parar. Ustedes tienen todavía la oportunidad de devolverle este proyecto al Ejecutivo para ser renegociado y allí debe estar el pueblo, deben estar los verdaderos actores de este proyecto. Que se nos dé lo justo, no estamos pidiendo más, y lo justo es que haya un desarrollo sostenible, económico y ambiental”, precisó.

Sánchez reconoció que con la llegada de la empresa minera a la zona también se han dado cosas positivas, como mejoras en vivienda y buenos salarios.

“Hay cosas muy positivas, la empresa ha dado muchas oportunidades a los moradores de esta área para que se capaciten y sean trabajadores de la empresa, eso es positivo, ellos los capacitan porque los necesitan. Al pan pan y al vino vino”, indicó.

Dirigiéndose también a los diputados, expresó que hay otras ayudas que ha dado la empresa como la alimentación en las escuelas de la zona. “Eso es positivo, pero lo más importante es que ustedes muy responsablemente manden para atrás este contrato a su punto de origen y le den la verdadera participación al pueblo que es el verdadero soberano y dueño de estos recursos”.

Las consultas de este proyecto de ley continuarán hoy jueves en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé.