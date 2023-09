Panamá comienza el 2 de octubre los ajustes en sus puntos de control migratorio

Migración anunció el endurecimiento de las medidas migratorias debido a un incremento en el flujo de irregulares. Cedida

Desde este 2 de octubre el Servicio Nacional de Migración (SNM) comienza los ajustes establecidos, basados en el perfilamiento de las personas que desean ingresar al país por los puestos de controles migratorios formales.

El SNM aclaró este lunes 11 de septiembre que esos ajustes no se aplicarán a los turistas, inversionistas ni ejecutivos que visitan Panamá.

La entidad recordó que esas medidas están destinadas a impedir el ingreso de personas que intentan llegar al país y cuyo análisis determine que podrían ser migrantes irregulares o personas que entran al país para trabajar sin cumplir con los trámites requeridos para ello.

La directora de Migración, Samira Gozaine, dijo ayer a un medio televisivo que han detectado personas de otros países que entran como turistas, pero que vienen a trabajar por un par de meses sin cumplir con ningún trámite migratorio, luego salen del país para evitar las multas y vuelven a entrar para repetir el ciclo.

Por otro lado, dijo que hay personas que intentan entrar al país con la excusa de tomar capacitaciones en determinada profesión y cuando se hace la entrevista se determina que se trata de amas de casa o personas que tienen profesiones distintas a la capacitación que supuestamente venían a tomar.

El SNM anunció un endurecimiento de las medidas migratorias debido a un incremento en el flujo de irregulares y la dificultad para enfrentar sus necesidades.

El país implementará nuevas medidas migratorias y de seguridad para contener el flujo irregular desde su zona fronteriza con Colombia, por la que ya han pasado más de 350.000 personas en lo que va del año.

Por ello, el ministro de Seguridad, Juan Pino, y la directora de Migración, Samira Gozaine, explicaron el primer paquete de medidas para contener el flujo de migrantes.

Pino y Gozaine en una conferencia de prensa detallaron que se incrementarían los operativos marítimos y aéreos en las regiones del Caribe y del Pacífico para evitar el accionar de las organizaciones que se dedican al tráfico de personas.

Entre las primeras acciones está incrementar de $500 a $1.000 la exigencia de solvencia económica para quienes deseen ingresar a Panamá. Además, se reducirá el periodo de turismo de 90 a 15 días.

De acuerdo con la entidad, la solicitud de solvencia económica y el otorgamiento de 15 días no será aplicable a turistas, inversionistas ni a ejecutivos.

Esos parámetros solo serán aplicables a quienes mantengan un perfil que pudiese encajar de acuerdo con su entrevista en un posible migrante irregular y “siempre y cuando no hubiese lugar a su inadmisión”.

Según el SNM, esa medida se fundamenta en el Decreto Ley No. 3 de 2008, en el Decreto Ejecutivo No. 320 de 2008 y en la Resolución No. 22.068 de 2021 que restablecen el término legal autorizado para la estancia de las personas que ingresen en calidad de turistas a Panamá en un período de hasta tres meses contados a partir del momento del ingreso de la persona al país.

La excepción a esas normas es para los nacionales de Estados Unidos y Canadá, quienes mantienen un período de seis meses desde su ingreso y que exige una solvencia económica acorde al tiempo de estadía.