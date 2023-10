La estrategia de Moca que beneficia a otros partidos rumbo al Parlacen

Ricardo Lombana, candidato presidencial de Moca Archivo | La Estrella de Panamá

Luego que el candidato presidencial del partido Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, anunciara que esta agrupación política no postulará candidatos para diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), han surgido diversas reacciones a favor y en contra de esta medida.

El pasado 12 de octubre, Moca justificó su decisión de no postular a sus miembros a este organismo regional, para no seguir avalando, entre otras cosas, la juramentación de panameños confesos por delitos en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción e investigados penalmente en Panamá, aparte de que independientemente de no ser vinculantes las políticas públicas positivas aprobadas en el seno del Parlacen, al llegar a Panamá no se implementan a través de un proceso de discusión en la Asamblea Nacional, por lo que de estas no se benefician los panameños.

Al ser consultado sobre esta decisión, el analista político Edwin Cabrera expresó que el planteamiento de Moca es éticamente válido, pero sostuvo que en donde se desvanece ese planteamiento es que sería mejor aún si otros partidos hacen lo mismo. “Si lo haces de forma aislada cumples con tus principios y valores éticos en la política, pero no produces ningún resultado al final, porque esos puestos que le fueran a corresponder a Moca por la cantidad de votos presidenciales que pudiera obtener, esos puestos los van a llenar candidatos de otros partidos”.

En tal sentido, Cabrera expresó que como decisión política apegada a valores es muy válida esta estrategia, pero como decisión política para producir un resultado que genere crisis sobre la presencia de Panamá en el Parlacen, es intrascendente.

En tanto, el abogado Guido Rodríguez considera que hubiera sido mejor estrategia para conseguir simpatías para el candidato presidencial de Moca, anunciar que iban a postular candidatos al Parlacen, pero con el compromiso de esos candidatos de no tomar posesión, de manera que eso le pudiera ahorrar al fisco panameño $84.000 al año por cada uno de los diputados elegidos por Moca.

“Habría sido una cifra considerable en ahorro para el Estado, teniendo en cuenta que el Parlacen solo en salario le cuesta al país $8,4 millones cada cinco años”, precisó Rodríguez.

Sostuvo que incluso se habría podido montar una estrategia electoral como: Votando por Ricardo Lombana le ahorras dinero al fisco.

Consideró que Moca, al no postular, deja los espacios a los otros partidos que sí postulan, que fue lo que sucedió en las elecciones de 2019. “Los que no postularon dejaron el espacio a los otros y por eso tenemos a los hermanos Martinelli Linares como diputados del Parlacen, eso es un ejemplo muy gráfico de lo que pasa cuando uno no postula”, destacó.

Mientras que el también analista político José Eugenio Stoute no cree que tenga la menor importancia postular o no diputados al Parlacen, ya que según dice, al fin y al cabo el Parlacen es un organismo estéril cuya única función es la de ser guarida en su gran mayoría de delincuentes.

“¿Qué sentido tendría entonces postular candidatos a esa vergonzosa institución? En ese sentido la decisión de Moca es intachable, siempre y cuando haga campaña para que Panamá se desvincule de ese desprestigiado organismo”, señaló.

Stoute concluyó diciendo que esos partidos que postulan a corruptos son corruptos, y aquellos postulados que no lo son, acudirán a un parlamento inútil cuyas decisiones no son vinculantes.