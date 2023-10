Torrijos expresa dudas sobre la alianza territorial con CD y Panameñista

El Directorio Nacional Extraordinario de este partido político eligió la oferta electoral para los puestos de diputados y alcaldes. Yorlenne Morales Q. | La Estrella de Panamá

Martín Torrijos, candidato presidencial por el partido Popular (PP), manifestó que no tiene expectativas de que se concrete la alianza parcial territorial firmada con los colectivos Cambio Democrático y Panameñista, una estrategia para postular a candidatos en común para alcaldes, representantes y diputados de la Asamblea Nacional.

“Yo lo digo con toda franqueza... no tenemos grandes expectativas sobre el tema, es una oportunidad que requeriría de la madurez y el desprendimiento que debe existir para tener una oferta para enfrentar en algunos lugares en conjunto, situaciones que a mi juicio requeriría de la madurez para entender el momento que vive el país”, expresó Torrijos.

Las declaraciones de Torrijos surgen luego que la e la expresidenta Mireya Moscoso mostrara su desacuerdo por la lianza parcial territorial CD-Panameñista-PP.

Torrijos respondió: “no merece respuesta, tenemos que concentrarnos en el futuro, lo que ha pasado, mejor no recordarlo”, dijo. Agregó que lo importante era tener la opción de tener candidatos en conjunto, y que si se ponen de acuerdo bien, pero si no, no pasa. “Prefiero concentrarme más en los problemas del país”.

PP escoge a su oferta

Las declaraciones de Torrijos, el candidato presidencial del PP, se produjeron antes del inicio del Directorio Nacional Extraordinario de este partido político, en el que se eligió la oferta electoral para los puestos de diputados y alcaldes en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Acompañado por la exministra de Salud y coordinadora de su campaña, Rosario Turner, y otros miembros del partido, Torrijos llegó al Salón Diamante del Hotel el Panamá a las 9:30 a.m. del sábado 21 de octubre.

De los 84 directores nacionales, 67 participaron en la votación secreta para elegir a 32 candidatos a diputados de la Asamblea Nacional y 42 a alcaldes.

Para los precandidatos a diputado, hubo 402 votos contados, de los cuales, 387 fueron válidos; nueve en blanco, y 6 nulos. Asimismo, 356 fueron Sí, y 31 No.Mientras, para las precandidaturas a alcalde, se emitieron 402 votos. De esos 378 fueron válidos; 18 en blanco, y 6 nulos. Fueron 363 Sí y 15 No.

Ambas listas fueron presentadas por el Tribunal Nacional Ético-Electoral, que recibió las propuestas de las juntas directivas provinciales y comarcales.

La segunda jornada del Directorio Nacional Extraordinario del PP se llevará a cabo el domingo 22 de octubre, a partir de las 9:30 a.m., para elegir a los precandidatos principales y suplentes para los cargos de representantes de corregimiento y concejales en todo el país. La oferta electoral del PP se completará la próxima semana cuando el Directorio Nacional ratifique las nominaciones realizadas por el candidato presidencial.

