Cortizo convoca a sesiones extraordinarias para este 3 de noviembre

Cortizo llamó a sesiones extraordinarias mediante un decreto ejecutivo para considerar el proyecto de ley No. 1110

El presidente Laurentino Cortizo en su acostumbra conferencia de prensa durante su gira de trabajo. Presidencia

“He convocado a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias el viernes 3 de noviembre de 2023”, indicó el presidente Laurentino Cortizo en su cuenta oficial de X.

Cortizo llamó a sesiones extraordinarias mediante un decreto ejecutivo para considerar el proyecto de ley No. 1110, que prohíbe nuevas concesiones de minería metálica.

La convocatoria de Cortizo se conoce luego que la tarde de este 2 de noviembre se aprobó en segundo debate la moratoria de la minería metálica en el país.

SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto de ley No. 1110 fue aprobado en segundo debate este 2 de noviembre en la Asamblea Nacional. Esta ley establece una moratoria indefinida para la exploración, extracción transporte y beneficio de la exploración de la minería metálica en Panamá.

Además, los diputados en consenso con los jefes de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional introdujeron modificaciones para eliminar los artículos No. 5 y No. 6 de la Ley No. 406, que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Esas modificaciones, que introdujeron los jefes de bancadas, fueron aprobadas en el pleno de la Asamblea Nacional durante el último día de sesiones extraordinarias, que Cortizo originalmente convocó para el 1 y 2 de noviembre.

El proyecto de ley No. 1110 todavía debe ser considerado en un tercer y último debate por el pleno de la Asamblea Nacional antes de ser sancionado por el presidente Cortizo.

Por su parte, diferentes gremios, asociaciones y sectores de la sociedad civil siguen protestando en contra del contrato minero y la minería a lo largo del país.

Aún se mantienen en vías principales de varias provincias bloqueo de vías, como en la Vía España frente a la Iglesia del Carmen y en Villa del Carmen, en Capira, entre otros puntos.