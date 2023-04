El director de la AAUD, Alonso Filós, admitió que en varias ocasiones analizaron rescindir la concesión Cerro Patacón por malos manejos, pero no lo hizo por recomendación del equipo legal

Alonso Filós: 'Cerro Patacón debe cerrarse por malos manejos del pasado, a pesar de que el periodo de vida útil era hasta 2050' Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

A pesar de que el mundo migró a una nueva política de aprovechar los desechos, de la cual los interesados pueden lucrar, en Panamá recién miramos ese panorama como un proyecto futuro. El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Alonso Filós, se dispone a efectuar una evaluación de la situación de Cerro Patacón luego de la culminación de la concesión otorgada a la empresa Urbalia, que administró el vertedero desde hace una década. Se apoyará en instituciones estatales para hacer el análisis y afirma que la subsanación de los daños estará a cargo de instituciones del Estado en conjunto con la anterior administradora. La institución estuvo a punto de rescindir el contrato, pero por consejo del equipo legal, decidió no hacerlo por temor a que el litigio legal actuara como una excusa para que continuaran operando el relleno.

La basura es un problema serio, plagado de intereses económicos que buscan cómo meterse en el negocio, o tal vez no lo quieren soltar. ¿Qué empresa administrará la basura después de que la AAUD lo haga temporalmente?

La institución lanzará próximamente una nueva oferta en línea para la administración del relleno ante la falta de un acuerdo con una de las empresas interesadas en el negocio por un periodo de dos años. Una medida transitoria para un relleno que, aunque en un inicio estaba proyectado a funcionar hasta el 2050, el manejo que ha predominado en el pasado, terminó con su vida útil.

¿Cuál es la situación actual del cerro Patacón y las acciones de la AAUD para los próximos meses?

En estos momentos la situación de Patacón es bastante difícil, toda vez que durante mucho tiempo la empresa que había manejado el relleno no cumplió con lo establecido. Podemos decir que hay problemas ambientales, de manejo y de más, lo que implica que tenemos que hacer todo para mejorar las condiciones en el lugar.

El contrato de la empresa que manejaba el relleno, Urbalia, terminó en marzo pasado. A partir de esa fecha la autoridad se hizo cargo del manejo del relleno, sin embargo, por diferentes razones tuvimos que atender el relleno durante unas tres o cuatro veces mientras ellos lo estaban operando.

Por qué, si la Autoridad tuvo que intervenir en la operación por tres o cuatro veces, ¿no rescindió el contrato a la empresa o le puso un ultimátum?

Se hicieron todos los análisis y la mayoría de los abogados de diferentes instituciones concluyeron que era mejor esperar a que terminara el contrato de la empresa. Porque eso podría traer una serie de vicios o cuestiones legales que podrían atrasar todo y dejar que ellos continuaran operando el relleno.

¿Quiere decir que sí se analizó la posibilidad?

Sí, correcto. Desde el año pasado estábamos analizando la situación del manejo del relleno. No era un problema que terminara o no un contrato, sino la operación diaria del relleno.

¿Por qué continuamos con ese vertedero entonces?

Es que es un tema muy técnico y complicado para explicar. Una cosa es el periodo de vida útil del relleno que es hasta el 2050, pero por los malos manejos hay que cerrarlo. Pero, Patacón es el único vertedero de basura para cubrir la ciudad de Panamá y el Distrito de San Miguelito. No sólo eso, no podemos cerrarlo mañana porque no hay dónde tirar la basura.

Es por lo que hablamos de un manejo transitorio por dos años. Hicimos un proceso, un estudio de mercado, en el que solicitamos a algunas empresas que examinaran cuál es el futuro de Cerro Patacón y qué debemos hacer. En esto contemplamos, por ejemplo, incineración, reciclaje, compostaje, todo lo moderno que hay en otros lugares para aplicarlo.

¿Cuál fue la recomendación?

Nosotros lo estamos evaluando. Nos reuniremos con una de las empresas que participan para conversar al respecto y evaluar la situación porque no podemos optar por una sola tecnología.

El mundo gira a sacar dinero de la basura, en Panamá no hemos podido hacer eso, ¿por qué?

Hacia allá es donde vamos. Tenemos que dar un giro de 180 grados. No podemos seguir con el pensamiento de recoger la basura y depositarla en un vertedero.

¿Por qué no se inició antes?

Tengo que excusarme ahí porque cada administrador es responsable de aplicar la medida que se debe aplicar. Por ejemplo, yo inicié labores en octubre de 2022. Desde que yo entré expusimos la preocupación de lo que se estaba dando en Panamá. Para botar un carro demoraba de cuatro a cinco días en la fila y para poder entrar al sitio, tenía que entrar con un tractor y después para salir, con otro tractor. Entonces todas estas situaciones en un momento dado complicaron a la ciudad porque había basura por todos lados. A raíz de esta mejora, es que usted ve la ciudad un poco más limpia.

Usted tenía conocimiento de que el contrato de Urbalia culminaba el 26 de marzo, pero no fue sino una o dos semanas antes o de la fecha en que publicó la concesión. ¿Por qué no lo hizo antes para tener más participación?

Precisamente ya fueron recomendaciones de los abogados de esperar a lo último para tomar algún tipo de acción.

Me refiero a publicar la oferta tan cerca del vencimiento del contrato de Urbalia…

Algunas empresas que estaban con el interés de participar, pidieron que se diera una extensión de más días. Además, en este caso no había que hacer visita por la misma forma del acto, pero pidieron hacer las visitas al relleno y nosotros con la parte técnica llevamos a las personas interesadas.

¿Pero cuándo subió la licitación?

A finales de febrero.

¿Por qué no antes si al final participaron dos?

Eso fue parte de los análisis que se estuvieron realizando. Tenemos al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), al Ministerio de Salud (Minsa) que participan con nosotros y se revisan las situaciones de lo que se viene dando desde el año pasado en el manejo de la basura.

¿Qué va a pasar ahora, la AAUD va a administrar el Cerro Patacón?

Nosotros lo vamos a hacer temporalmente hasta que se haga el proceso nuevo, se escoja la empresa que va a manejar transitoriamente el relleno, por un periodo que puede ser entre año y medio o dos años. Cuando me preguntan qué va a pasar con Patacón, yo respondo que debió cerrarse ayer.

¿Usted cree que la percepción de los residentes es que la ciudad está más limpia?

Como dice usted, es un tema de percepción. El problema que estamos teniendo en este momento es la cantidad de indigentes que hay en seis corregimientos. El problema de los 'pataconcitos' que ve son en áreas puntuales. Por ejemplo, si va a la zona del aeropuerto la gente va a cualquier hora del día con camiones a tirar la basura.

¿No pueden multar a esas personas?

Estamos tratando de formular una ley para llevar a la Asamblea Nacional. El gobierno puede invertir millones de dólares, pero si la gente no coopera, no vamos a llegar a ningún lugar.

Tal vez se percibe una autoridad laxa en ese aspecto…

En estos momentos en Panamá no hay esos cerros de basura, usted los encuentra en San Miguelito. Muchas veces se menciona que hay cerros de basura en Panamá cuando en realidad están en San Miguelito. Yo la puedo llevar a varios lugares de la ciudad donde antes había pataconcitos y ahora no existen. El tema es la indigencia. La semana pasada nos reunimos con los dueños de hoteles, moteles y hostales de Calidonia para hablar del tema. Si usted va a Calidonia, es un desastre. Lo limpiamos en la mañana y nada más dura una hora. Lo limpiamos varias veces al día. En la peatonal tenemos personal que limpia a toda hora del día desde Santa Ana hasta la cinco de Mayo. Todo el día suben y bajan, cuando paran para el cambio de turno de la tarde, nuevamente está sucio.

Nosotros dividimos esto en dos temas. Uno es la falta de conciencia de la ciudadanía, el otro es la educación, que puede ser en la escuela y en el hogar. Tenemos que hacer más énfasis en mejorar la situación y queremos hacer convenios con el Ministerio de Educación para educar e incentivar a los niños sobre la forma de proteger el medio ambiente y la disposición de la basura.

¿Qué pasó con Ecolimpia, que supuestamente iba a administrar el relleno?

No se les dio la concesión. Estábamos en un proceso de evaluación de los términos de referencia que habíamos establecido con lo que era la contrapropuesta que presentaron cuando estábamos en la confección del contrato. La contrapropuesta tenía algunos temas que no eran convenientes para nosotros, por ejemplo, la seguridad, los caminos. Hay un tema de una galera de reciclaje allá que es un desastre porque había basura acumulada de hace cuatro años que no se sacaba. Supuestamente los recicladores de base sacan su sustento diario. Esos temas eran de suma importancia para nosotros. También se estableció un tema que nosotros mencionamos con respecto a la construcción de una tina, una trinchera como se conoce, donde se deposita la basura y era un tema de los lixiviados. Eran 30 puntos importantes que eran de estricto cumplimiento.

¿Hasta qué punto llegó la negociación con Ecolimpia?

Cuando se presentan las propuestas las analizamos. El tema del manejo de la basura es bastante técnico y complicado. Hay muchas aristas que analizar y cuando estábamos viendo con la empresa la propuesta señalaron algunas peticiones. Cuando investigamos eso no concordaba con lo que nosotros teníamos.

Pero ellos estipularon la oferta que hicieron…

Le explico algo. El relleno de Patacón es un arreglo en operación, no es nuevo. No es lo mismo que usted construya un relleno nuevo y ahí se bote la basura con todas las normas. Cuando las empresas fueron a Patacón se les dijo que había tres lugares de los que podían escoger para disponer la basura diariamente. Se les dijo que para botar la basura del día a día tenían que decidirse por uno de los tres. Ahora bien, en la misma área hay unos espacios, por decirlo así, donde tenían que disponer la basura, pero la empresa pidió que se construyera una trinchera y la responsabilidad que nosotros vamos a tener es sobre esa trinchera o esa tina. Eso no era lo que estaba establecido originalmente, porque esa tina teníamos que construirla nosotros. Debió ser construida en el 2021, usted va construyendo tinas progresivamente de acuerdo con la operación en el relleno.

¿Si no construye las tinas de qué forma continua operando el relleno?

Usted va a utilizar los espacios anteriores para poner la basura ahí. Es por decirlo de alguna manera, un hueco que va llenando y subiendo hasta alcanzar un nivel.

¿Por qué no lanza otra concesión en línea si no llegó a un acuerdo con la empresa Ecolimpia?

Es que ahora estamos con la Universidad Tecnológica (UTP) analizando ciertas cosas de manera de volver a poner la cotización en línea. Estamos preparándonos para la publicación.

¿Cuándo piensa publicarlo?

Estamos esperando porque había un tema que era más complejo que era de los lixiviados. Como la operación estaba en manos de la empresa Urbalia, no habíamos podido entrar a verificar el tema. Llevamos a técnicos de la UTP para hacer una evaluación sobre el tema

¿Cuáles son las consecuencias del manejo de Patacón por la empresa Urbalia?

Nosotros tenemos que hacer algunos estudios de ambiente porque tenemos que ver la repercusión del manejo. Se han hecho diferentes estudios, pero esto es cambiante. Lo que pasa es que el relleno es cambiante, todos los días cambia por la disposición. La afectación que se da a los ríos también es igual. Con la Universidad Tecnológica también estamos haciendo estudios.

¿Quién tendrá la responsabilidad de subsanar los daños?

En este caso una parte la vamos a tener que hacer nosotros como entidad y el Estado también.

¿Por qué no la hace quien causó el daño?

Es que no ha terminado el proceso. No es que cuando termina el contrato se acaban los problemas, tenemos que hacer un análisis de la situación.

Pero al terminar el contrato ustedes debieron dejar eso por sentado, no ahora…

Eso se está haciendo. Es como si yo le alquilo un departamento y al final de mes tengo que verlo, no puedo entrar hasta que se vaya. Nosotros tenemos que esperar a que termine la empresa para hacer una serie de acciones.

¿Con la lluvia que viene, la basura no será causa de inundaciones?

Mientras nosotros mantengamos la ciudad en las condiciones que está, y mejoremos la recolección, ya sería por malas prácticas que eso ocurra. El panameño es muy dado a desaparecer la basura, pero la tira en una quebrada, en un río…

¿Qué plan tiene para los pepenadores?

Hay una galera que desde que inició por primera vez en 2008 la concesión de Patacón con una empresa española, tenía para manejar el área permanentemente con los recicladores.

Era el lugar donde se iba a realizar el reciclaje, lamentablemente cuando entró Urbalia usted veía recicladores por todas partes. Tenemos que aplicarlo ahora. Vamos a empezar a limpiar las galeras que han estado así desde hace más de cuatro años, con unos equipos que vamos a adquirir. Vamos a adquirir articulados, cargadores frontales que vamos a alquilar.

¿A quién lo van a alquilar?

Eso lo estamos analizando en este momento porque queremos hacerlo de la forma más rápida.

¿Si ofrece un incentivo al ciudadano para desechar menos y reciclar más tendrá diferentes resultados, hay algo al respecto?

Estamos realizando constantes reuniones para insistir en nuestro slogan: la basura es tuya. Tenemos que hablar con Meduca.

Me refería a un plan integral de reciclaje

Hacia allá es donde vamos, tenemos que cultivar esa cultura en los niños, no vas a llamar a las personas y les dice: mañana recicla. Nosotros lo que estamos formulando, es un plan para comprar la basura en diferentes lugares como se hace en otros lugares para incentivar. Si no le da algo al panameño no lo hará. Vamos a incentivar el plan para que la ciudadanía se motive a reciclar.

