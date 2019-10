Piden a diputado del PRD que afronte caso por supuesta violación

La diputada Mayín Correa, del partido Cambio Democrático (CD), recomendó ayer al diputado Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que se separe del cargo mientras duren las investigaciones en su contra por casos de presunto abuso sexual, por el cual mantiene dos procesos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pedido de Correa se da un día después de que Alfredo Castillero Hoyos fuera removido del cargo de defensor del Pueblo por decisión mayoritaria del Pleno de la Asamblea Nacional, ante la existencia de acusaciones por supuesto acoso sexual y laboral por parte de funcionarias y ex funcionarias de la institución que dirigía.

En la Asamblea, antes del inicio de la sesión plenaria había circulado la información de que Correa le haría este pedido al diputado Arias durante el periodo de incidencias; sin embargo, el segundo vicepresidente de la Asamblea, el diputado Tito Rodríguez, quien dirigía el debate, al momento que correspondía el periodo de incidencia se saltó este punto, por lo que de inmediato se produjo un reclamo de la propia Correa y del diputado Juan Diego Vásquez, entre otros, que advertían de que no se había dado ningún acuerdo entre bancadas para obviar este punto.

Correa no pudo intervenir, pero luego, en entrevista cono los medios, manifestó que así como removieron al defensor del Pueblo, el diputado debe separarse y no actuar como si nada estuviese pasando.

“Que se separe él mismo y habilite a su suplente y afrontre las graves acusaciones que ya nos tienen bastante enferma, estas cosas de una niña de trece años... de un video que está circulando. Ayer (el miércoles) botaron a uno (al defensor del Pueblo), pero al de ellos lo tienen sentado allí y no pasa nada. Yo no soy mayoría en el Pleno, pero mi voz se tiene que escuchar... ellos sabían que yo me iba a referir al tema”, afirmó Correa.