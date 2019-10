Martinelli llega a la sede del SPA, alega violación del principio de especialidad

El ex presidente Ricardo Martinelli llegó esta mañana a la sede del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora, para dos audiencias de control solicitadas por su defensa. La primera estaba pactada para iniciar a las 10:00 am y la segunda a las 11:00am.

El abogado Carlos Carillo alegó que a Martinelli se le está violando el principio de especialidad con el que se le extraditó desde los Estados Unidos. Este principio consiste en que Panamá se comprometió a no juzgar a Martinelli por ningún otro proceso más que por el cual se había aprobado su extradición, que fue el caso de los 'pinchazos'.

Carrillo informó que ahora se está vinculando a Martinelli en un querella del ex alcalde capitalino Bosco Vallarino y en un expediente de la Caja de Ahorros.

Luis Eduardo Camacho, vocero del ex presidente, declaró que en el periodo del ex presidente Juan Carlos Varela, ' se le abrieron 24 expedientes ‘políticos’ y que 'es un hecho real que él (Martinelli) decidió enfrentar la justicia partiendo de uno solo, que es el (caso) de pinchazos'.

Martinelli, por su parte, antes de entrar a la audiencia, felicitó a la Asamblea por su actuación de remover al Defensor del Pueblo el día de ayer. Acto seguido, tildó las acusaciones del Ministerio Público como ‘una persecución personal y saña de la procuradora’.

A mí no me importa, a los que le tiene que importar es al pueblo panameño que despuén les van a violar los derechos a ustedes. Ningún inversionista va a querer venir a invertir si no hay debido proceso. Y todos ustedes van a seguir ganando poca plata y vamos a seguir siendo pobres.

Ricardo Martinelli a su llegada al SPA