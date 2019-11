Cortizo llama a la Asamblea a sesiones extraordinarias

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció que convocará a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional, a partir del 25 de noviembre hasta el 19 de diciembre para discutir el tema de las ratificaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del nuevo Procurador o Procuradora General de la Nación.

Al tiempo que pidió tranquilidad a los panameños, el mandatario afirmó que la designación de los nuevos magistrados es una decisión muy seria para el futuro del país y se convierte en la oportunidad para enviar un mensaje y dejar claro “quién es Nito Cortizo”.

Durante este periodo de sesiones, se espera que sean consideradas las designaciones del Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia de tres magistrados principales y seis suplentes), además de la designación del nuevo procurador o procuradora de la Nación.

“Eso me da la oportunidad de mandar un mensaje bien clarito al país de quién es Nito Cortizo. Yo lo he dicho, que no estoy aquí para hacer más de lo mismo, y las decisiones que vamos a tomar son muy serias para el futuro del país”, precisó el gobernante.

Cortizo Cohen indicó que se siente tranquilo con el proceso que se ha utilizado para analizar y evaluar a los 32 aspirantes que presentó la Comisión Especial del Pacto de Estado por la Justicia.

Con relación a la designación del nuevo jefe del Ministerio Público, el gobernante afirmó que serán sumamente cuidadosos para la escogencia de estas figura.

“Tiene que ser una persona, obviamente, con carácter, conocimiento y un gran compromiso con este país”. “Esas son las tres 'c', que tenga carácter, obviamente conocimiento, pero que tengan carácter… y carácter significa hacer las cosas bien”, recalcó el mandatario.

“Me siento tranquilo y le digo al país que se sienta igual, vamos a tomar las decisiones correctas. Vamos a mandar un mensaje alto y claro al país”, destacó.

Cortizo explicó que primero se hará la convocatoria sobre el tema de los magistrados principales y suplentes a consideración de los diputados. Mientras que en el caso de la persona que estará frente el Ministerio Público, sería anunciada posteriormente, durante el desarrollo de las sesiones extraordinarias.

“Estamos hablando de una decisión muy importante para el país, quiero tener suficiente tiempo, estar tranquilo con mi conciencia sobre la decisión que estamos tomando”, enfatizó el presidente Cortizo Cohen.