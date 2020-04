El ABC de la moratoria aprobada en la Asamblea

En cualquier escenario, todo dependerá de la sanción (aprobación) de la ley por parte del Ejecutivo. Archivo | La Estrella de Panamá

La polémica moratoria de 90 días fue aprobada por los diputados, en tercer debate, esta semana, en la Asamblea Nacional.

Se trata del proyecto de ley 287, que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del Covid-19 en Panamá.

Tras un accidentado proceso entre debate y debate, condimentado también por la oposición del sector bancario y empresarial del país, la ley de moratoria que salió de la Asamblea es más amplia y abarcadora que la anunciada por más de una decena de bancos, voluntariamente, unos días antes.

Ahora está en manos del presidente Laurentino Cortizo, de quien depende la sanción o el veto para que la ley llegue a materializarse. Algunas fuentes consultadas por este medio descartan que el mandatario apruebe la ley, que ya cuenta con el rechazo frontal de gremios empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), desde donde la calificaron de “extemporánea”, mientras que en el sector bancario privado, e incluso su regulador (la Superintendencia Bancaria de Panamá), se mostraron contra la idea de elevar una moratoria a través de una ley.

De ser sancionada por el Ejecutivo, la norma sería retroactiva, aplicando así para los meses de marzo, abril y mayo.

¿Qué podría dejar de pagar y por cuánto tiempo?

Según el proyecto de ley 287, se suspende por 90 días la obligación de pagar préstamos hipotecarios, personales, comerciales, y de tarjetas de crédito otorgados tanto por bancos como por cooperativas y financieras, públicas y privadas. Incluye los préstamos al sector transporte y los préstamos prendarios. Además, se suspenden los pagos de arrendamiento comerciales y habitacionales por tres meses.

Los servicios básicos como electricidad, agua, teléfono y cable podrían dejar de pagarlos por cuatro meses, según otro proyecto de ley aprobado en la Asamblea –el 295– que igualmente espera la sanción o el veto de Cortizo.

¿A quiénes aplica?

No es una moratoria general, es decir, no aplica a todos los panameños. Es para personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19, las personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y los comerciantes cuya actividad se ha visto afectada a su vez por los contratos que hayan suspendido y las jornadas de trabajo que hayan reducido.

Los que continúan recibiendo un salario fijo o ingreso regular no podrán acogerse a la ley, aclara el documento final 287.

¿Cuánto tiempo tiene para ponerse al día?

Después de los 90 días y “de común acuerdo con el deudor”, el pago que dejó de hacer podrá prorratearlo en 24 meses sin cargos adicionales.

¿Subirán los intereses?

La deuda acumulada de los tres meses no generaría intereses adicionales, recargos por mora ni cualquier otro monto en concepto de gastos administrativos. El no pago de deudas a bancos, cooperativas o financieras no devengaría intereses o recargos adicionales a los pactados originalmente con la entidad por 90 días.

“Si llega al Órgano Judicial, no le veo mucho futuro, porque allí estos vetos pasan por una revisión exhaustiva que probablemente demora más de lo que demora la crisis”

GUILLERMO GARCÍA

ABOGADO

¿Se afectarán las referencias de crédito?

La Asociación Panameña de Crédito (APC) no registrará los pagos atrasados durante todo el tiempo que dure el estado de emergencia nacional, que inició el pasado 13 de marzo y hasta 70 días después de que se levante oficialmente por parte del Ejecutivo. Es decir, no se afectará el historial crediticio durante todo ese tiempo.

El bono solidario

La ley fija el monto de un bono solidario para los afectados por la crisis; aquellos empleados con contratos suspendidos, aquellos que fueron despedidos y los informales. El monto será “a razón del costo de la canasta básica familiar”. Según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la canasta básica puede costar entre $239.53 y $300.40 al mes, dependiendo del área donde esté ubicado el supermercado.

La 'ñapa'

La ley aprobada por los diputados también tiene un artículo especial para las radioemisoras, industria en la que tienen participación varios diputados. Además de los 90 días de moratoria en el pago de préstamos y alquiler, las radioemisoras nacionales podrán obviar las tasas a la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) por 90 días y prorratear su pago en 24 meses posteriormente.

Tampoco podrán sufrir cortes de servicios básicos por la deuda que se declare en mora.

Todo lo anteriormente expuesto dependerá de la sanción (aprobación) de la ley por parte del Ejecutivo. Otro escenario que expuso el jurista Guillermo García, sería que el Ejecutivo vete la ley por 'inconveniente', total o parcialmente, y la devuelva a la Asamblea para cambios. Luego, la Asamblea podría aprobarla por insistencia y demandar la sanción al Ejecutivo y su consecuente publicación en la Gaceta Oficial.

Un tercer escenario sería que el Ejecutivo vete el proyecto por 'inexequible', es decir, porque sea contrario a algún artículo de la Constitución. En ese caso, el futuro de la ley quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia.

En todo caso, el plan B del Ejecutivo reposa en un aplazamiento de pagos voluntarios anunciado por más de una decena de bancos hace unas semanas, que solo exoneraba los cargos por pagos atrasados, no así los intereses.

Un día después de aprobado el proyecto de moratoria en la Asamblea, la Superintendencia Bancaria emitió un comunicado que instruía a los bancos no cobrar intereses sobre intereses mientras durase la crisis y que “administraran responsablemente” la tasa de interés para no desmejorar la condición de los clientes.