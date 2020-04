De ser reelecto Castillero (c), este se mantendría presidiendo la Asamblea del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.

Aunque aún faltan dos meses y medio para el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Marcos Castillero mantiene el camino libre y sin obstáculos para ser reelecto como presidente de este órgano del Estado.

Hipotéticamente, si hoy fuera la votación para elegir a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, proceso de que se debe registrar el próximo 1 de julio, Castillero, según fuentes legislativas obtendría los votos para reelegirse como presidente de la Asamblea.

A lo interno de la bancada mayoritaria del PRD, afirman que aunque apenas empiezan a surgir algunos posibles contendores de Castillero, como el diputado Ricardo Torres, el actual presidente del Asamblea no tendría problemas para continuar en el cargo por un periodo más, del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.

Castillero fue objeto de críticas este semana por la diputada perredista y vicepresidenta de la la ASamblea Zulay Rodríguez, por intentar permitir la ratificación de Iván De Ycaza en las jutas directivas de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y del Instituto Nacional de Alcantarillados Nacionales (IDAAN), designaciones hechas por el presidente Laurentino Cortizo Cohen; pero que finalmente fueron rechazadas por el pleno con votos de un gran número de diputados del PRD.

"Me cansé de esto... me cansé de que se burlen de nosotros, yo no soy títere de nadie”, exclamó la diputada Rodríguez, un día antes de que el pleno rechazara las designaciones de De Ycaza.

Castillero también fue cuestionado por la diputada de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ágrego, quien le exigía al presidente de la Asamblea que pidiera al Presidente de la República remitir a la Asamblea el informe de los gastos millonarios que realiza y efectuará el Gobierno para combatir la actual crisis generada por COVID-19, para que este órgano del estado cumpla con su rol fiscalizador.

De acuerdo con algunas fuentes legislativas consultadas, aunque Castillero ha recibido algunas críticas en las últimas semanas, por ejemplo las de la diputada Rodríguez, "al final ella (Rodríguez) se cuadra".

"El diputado Benicio Robinson sostiene a Castillero...ese (Castillero) es allá (en el Ejecutivo) ficha de Benicio", afirmó la fuente.