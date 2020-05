Diputada Correa cuestiona al Gobierno por levantamiento de la ley seca

La diputada Correa advierte que las autoridades no podrán controlar las acciones de violencia doméstica por el consumo de licor.

La diputada Mayín Correa, del partido Cambio Democrático (CD) expresó este jueves su repudio a la decisión del gobierno de levantar la prohibición para la venta y consumo de licor, establecida en el Decreto Ejecutivo 507 del 24 de marzo de 2020, como parte de las medidas implementadas frente a la pandemia de COVID-19.

Con la suspensión de esta norma, a partir de este viernes la población podrá comprar este producto, pero solo para consumo en sus hogares. “Esta medida no me la puede explicar nadie", expresó la diputada Correa.

"Ustedes van a ver como van a surgir los problemas, porque, claro, el tipo está en la casa 24 horas, odiando a la mujer, cansado de pelear, se toma media pachita y se violenta más, cómo van a controlar esto. Dicen que lo van a controlar... controlar nada, no lo han controlado ahora que está prohibido", exclamó Correa.

Recordó que como alcaldesa restringió los permisos de licor sólo a los lugares turísticos y restaurantes de lujo, "pero en los barrios los restringí".

La Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) emitió un comunicado este jueves rechazando la intención del gobierno de levantar la ley seca, advirtiendo que el consumo de bebidas alcohólicas durante la cuarentena puede desencadenar en situaciones de violencia intrafamiliar y alteración del orden público, lo cual puede ser más perjudicial para los distritos con pocos agentes del orden público.

"Es que no veo la necesidad, no la veo. Tengo un informe del efecto del alcohol que provoca el cáncer, eso se probó", señaló Correa.

"Entonces vamos a darle veneno a la gente que no comen bien, nadie come bien ni con los 80 dólares que les han dado. Ahora chupen para que se jumen y se olviden que no estamos haciendo las cosas bien en el gobierno, emborráchense", indicó muy molesta de diputada de CD.

Correa dijo sentirse angustiada al ver a las autoridades y a médicos que no ven el alcance de "abrir la chupadera" en Panamá en momentos de tanta angustia y tanto dolor.