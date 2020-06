Bancada del PRD toma distancia de Zulay Rodríguez

La elección de los candidatos del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), a la junta directiva de la Asamblea Nacional, dejó en evidencia el distanciamento de la mayor parte de la bancada perredista de la diputada Zulay Rodríguez, quien buscaba reelegirse como primera vicepresidenta de este órgano del Estado.

Para el analista político Edwin Cabrera, la diputada Rodríguez la votación contra Rodriguez es un mensaje que la diputada tendrá que analizar. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El pasado jueves la bancada del PRD se reunió para escoger a sus candidatos a la presidencia y a la primera vicepresidencia de la Asamblea. En la segunda vicepresidencia se reelegiría el diputado Tito Rodríguez, del oficialista Molirena.

En la votación del jueves; el diputado y actual Presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, y único postulado en la bancada para este cargo obtuvo 33 votos de apoyo a su reelección, mientras que la diputada Zulay Rodríguez no podrá reelegirse como primera vicepresidenta de la Asamblea, tras ser derrotada por su copartidaria Cenobia Vargas, quien será la candidata del PRD para esta posición.

Vargas obtuvo 24 votos de respaldo, mientras que Rodríguez solo logró el apoyo de 11 de sus colegas.

Fuentes a lo interno de la bancada perredista admiten que la diputada Rodríguez era ficha del diputado y Presidente del PRD, Benicio Robinson, quien tiene el control de la bancada.

No obstante, según la fuente, en esta ocasión Robinson optó por no respadar ni pedir el voto para la diputada Rodríguez.

“Ella era ficha de Benicio, pero como ella es incontrolabre, Benicio la tiró al agua y Benicio prefería a Cenobia”, afirmó la fuente.

“Con el voto hacia la diputada Vargas, Benicio Robinson se asegura el control total de la diretiva de la Asamblea, sin tener mayores obstáculos”, indicó la fuente consultada.

La votación realizada el jueves se dio de manera secreta, sin embargo trascendió que entre algunos de los diputados que le habrían dado el respaldo a la diputada Rodríguez estaban Julio Mendoza y Javier Sucre, entre otros, quienes más que estar incómodos con la administración del Presidente Laurentino Cortizo Cohen, mantienen algun tipo de molestia con el diputado Robinson.

Mendoza incluso habría mostrasdo interés en postularse como candidato a la Presidencia de la Asamblea y disputarle el puesto a Castillero, pero esta postulación finalmente no se dio.

Bancada unificada

Al ser consultado si la bancada del PRD se ha distanciado de la diputada Zulay Rodríguez, el jefe de la bancada perredista Ricardo Torres, negó que exista tal distanciamiento y aseguró que se dio una votación democrática entre los diputados del PRD.

Afirmó que el PRD el 1 de julio próximo cuando se escoja a la Junta Directiva de la Asamblea, demostrará que está unificada, y contará incluso con el respaldo del oficialista Molirena, y de otros diputados de Cambio Democrático (CD), del partido Panameñista y de la bancada independiente.

Fraccionamiento no trascenderá

Para el analista político Edwin Cabrera, el distanciamiento de la bancada hacia la diputada Rodríguez no sería nuevo , ya que fue algo que se vio en el quinquenio pasado.

“Creo que algo pasó, como que sus discursos están bastante distantes del planteamiento del PRD como partido y creo que por eso no le dieron el voto”, precisó.

No obstante, para Cabrera no habrá un fraccionamiento, ya que este ocurre en tanto se ejerza un liderazgo y haya en la bancada un número importante en la membresía que la apoye. “No cree que va a trascender más allá del hecho político de que no le dieron los votos”, dijo.

Expresó que esta votación en contra, es un mensaje para ella y tendrá que analizar su estrategia y su estilo.

En tanto, el politólogo Richard Morales expresó que efectivamente, hay una división en la bancada del PRD, con las facciones antagónicas representando los intereses de distintos grupos empresariales, que actualmente están pugnando por mayor acceso a los recursos del Estado, en contratos y concesiones.

De igual forma, precisó, se refleja una división de cara a las elecciones internas del PRD, donde ya se están posicionando los bandos rivales para hacerse del control del partido.

Indicó que tras esta votacion interna, el diputado Robinson ha consolidado el control de la bancada, contra la otra facción, lo que les da mayor poder de negociación con el Ejecutivo.