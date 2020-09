Conferencia de partidos políticos conmemora los 50 años del triunfo de Salvador Allende

Destacan que el pensamiento político humanista y solidario de Allende no sólo marcó a Chile, sino a todo el mundo

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), recordó este viernes el triunfo democrático de la Unidad Popular (UP) que llevó a Salvador Allende a la presidencia de la República de Chile.

El presidente de la Copppal, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo a través de un comunicado de prensa que "a 50 años del triunfo de la UP, el pensamiento político humanista y solidario de Salvador Allende sigue siendo un faro para los pueblos de América Latina y el Caribe, por lo que esta conmemoración, que no sólo marcó a Chile, sino a todo el mundo, y en particular a nuestra Patria Grande, forma parte activa de nuestra memoria y de nuestra práctica de lucha por la igualdad con libertad, democracia y solidaridad para nuestros pueblos".

Dijo que "reflexionar sobre el legado político y democrático social que el doctor Allende nos heredó, nos permite a los partidos progresistas que integramos la Copppal, redoblar esfuerzos en la construcción de sociedades socialmente más justas, en toda América Latina y el Caribe".

Moreno Cárdenas envió a la familia Allende, el saludo fraterno y solidario de los más de 60 partidos progresistas de 29 países, los cuales hoy 4 de septiembre recuerdan al demócrata, humanista, patriota y luchador incansable por los derechos de los más necesitados, doctor Salvador Allende Gossens.

El documento también recoge la manifestación de José Jara, vicepresidente de COPPPAL por el Partido Socialista Chileno, al indicó que "Allende nos deja a todos los progresistas un legado democrático social que es necesario rescatar y un legado ético y moral que es necesario imitar. La invitación, es entonces, puntualizó, a reflexionar en esta fecha sobre el valor de la democracia social, que asume pero no se limita al ejercicio del derecho a votar para alcanzar el poder, sino que pugna por edificar democracias completas que empoderen a la ciudadanía para garantiza el ejercicio democrático del poder, y permitan hacer realidad la construcción de una ciudadanía integral, como un testimonio de igualdad, no sólo jurídica y civil, sino económica y social".