Diputado Jairo 'Bolota' Salazar propone reformar normas sobre revocatoria de mandato

El diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrpatico (PRD) Jairo "Bolota" Salazar propuso ante el Pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca modificar el Código Electoral o Ley 11 de 1983, para ajustar la figura de la revocatoria de mandato que se aplica a las autoridades electas por votación popular.

En esta propuesta Salazar también sugirió hacer cambios al mecanismo actual de repartición de curules de diputados en los circuitos plurinominales, la cual se efectúa a través de una ecuación numérica a través del cociente, medio cociente y residuo; según el número de votos logrados por los candidatos a diputados en estas circunscripciones electorales.

El Código Electoral en el Capítulo XV hace referencia a la figura de la revocatoria de mandato para diputados, alcaldes y representantes de corregimiento.

Pero justamente en el Artículo 438 del Código Electoral se señala que el partido político al que se le haya adjudicado la curul podrá revocar el mandato del diputado principal o suplente que haya postulado, inscrito o no en el partido, debido a tres causales.

Una de estas causales es por violación grave de los estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido. En este caso, las causales de revocatoria deberán estar descritas en los estatutos del partido y haber sido aprobadas por el Tribunal Electoral con antelación a la fecha de postulación.

Las otras dos causales son por renuncia al partido o por haber sido condenado por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, con pena privativa de libertad de cinco años o más.

Salazar sustentó que la revocatoria, a su juicio, impide que los diputados voten con cierta libertad y afirmó que los dirigentes (en alusión a los partidos políticos), hacen mal uso de ese proceso.

El diputado colonense se ha visto envuelto en diversas controversias con unidades de la Policía Nacional y hasta con algunos colegas diputados miembros de su partido. Por ambas situaciones mantiene procesos legales en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

Harding a 'Bolota': 'Vas a ir preso porque eres un delincuente' Lee más

En enero pasado Salazar también cuestionó a miembros de su partido tras afirmar en el Pleno legislativo que existen funcionarios del actual gobierno "negociando con representantes de Panama Ports Company (PPC) a espaldas de los colonenses" .

"Le hacemos un llamado al buen gobierno, de la cual yo soy miembro de ese partido, que yo no creo en partido político, allí me puso un pueblo y sí estoy en un partido, pero me debo primero a mi gente, primero a los colonenses y luego a un partido político, y voy a defender a mi provincia aunque los miembros de mi partido que andan negociando se opongan a lo que yo estoy planteando", advirtió en su momento Salazar.

Mientras que en abril pasado, tildó de "hipócritas" a los partidos políticos, y advirtió que la gente le pasará factura al PRD en futuras elecciones, tras reclamar al gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo, mayor ayuda para la gente de la provincia de Colón, que aseguraba en su momento, la estaba pasando difícil por la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia.

"Esto no se trata de partidos políticos porque para la bajada todos son lo mismo, dicen una cosa cuando son gobierno y otra cuando son de oposición... hipócritas, nuestra gente en la calle está dolida y tiene hambre y ellos allá (en la Presidencia) tomando decisiones por nosotros... nunca van a saber lo que se vive en los barrios", señaló.