El expresidente del Partido Panameñista y ex diputado José Luis Varela afirmó que las "donaciones" de la constructora Odebrecht a la campaña de su hermano el expresidente Juan Carlos Varela, fueron utilizadas exclusivamente en gastos de campaña política.

José Luis Varela, en entrevista a Radio Panamá se refirió al comunicado emitido este jueves por el ex presidente Varela en donde señala que durante su gestión como Presidente de la República no se recibió ningún pago indebido de la empresa Odebrecht, ni de ningún otro contratista del Estado.

Según el ex gobernante como lo ha demostrado en las propias investigaciones judiciales, "no existe el menor indicio del pago de sobornos ni evidencia alguna que sugiera la transferencia de fondos indebidos a mi persona".

A pesar de lo planteado por el ex gobernante, el Ministerio Público solicitó el llamamiento a juicio para los ex presidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de un delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales, por supuestamente haber recibido dádivas de la constructora aparentemente para asegurarse de proyectos de infraestructura en las respectivas administraciones.

De acuerdo con el ex presidente del panameñismo, lo plasmando en el comunicado emitido por su hermano es la posición oficial de una persona que "siempre se ha manejado con respeto, como estadista que no ha estado en los medios haciendo shows mediáticos, criticando cosas que no debe criticar, que ha enfrentado el proceso con dignidad y con altura y ha aportado al mismo".

Agregó que lo importante es que la ciudadanía sepa que los fiscales tienen su posición, y que posiblemente este sea el último caso que se va a llevar bajo el sistema inquisitivo en la República de Panamá y que todavía nada de las investigaciones ha sido avalado por el sistema judicial, que es el árbitro, que es el que define si se es culpable o inocente. "Esta es una posición exclusiva del Ministerio Público", precisó.

Destacó que frente a la posición del Ministerio Público hay que señalar que Juan Carlos Varela se apersonó voluntariamente al Ministerio Público y se puso a disposición y a colaborar en las investigaciones.

"Él fue personalmete con sus abogados antes de ser llamado o indagado y se presentó y dijo aquí estoy para dar la cara. No usó las prerrogativas que tiene por derecho al ser diputado del Parlacen, como ha sido la costumbre en la historia de este país desde que se creó esa entidad de esconderse bajo la inmunidad del Parlacen para rehuir al proceso", añadió.

"Él fue a todas las citaciones que lo llamaron, no se enfermó no le dio ni un tipo de achaques, fue a todas, se presentó al tiempo correcto y lo que hizo fue cooperar y presentar toda la documentación que él tenía. Todas sus cuentas bancarias, todas las preguntas que tuvieran las fiscales para demostrar que todo el tema que tiene que ver con Odebrecht con Juan Carlos Varela son temas de donaciones a campañas políticas y en nada tienen que ver con temas de sobornos o temas que se pagó una coima producto de una licitación", enfatizó.

Agregó que si hay algo claro es que el periodo presidencial de Varela de 2014 al 2019, no hay un indicio, no hay una sola prueba de que se pagó una coima o un soborno gestionado durante su gestión.

Inclusive, manifestó José Luis Varela, la misma empresa que hizo una delación aquí en Panamá, en Estados Unidos y en otras jurisdicciones (Odebrecht) reconoce en los cuestionamientos que se le hacen que durante el periodo 2014 al 2019 "no hubo absolutamente nada".

Detalló que responsablemente en todas las citaciones de Juan Carlos Varela al Ministerio Público fue a demostrar hasta el último centavo el uso político del dinero en campaña política, desde que fue candidato a primarias dentro del partido hasta que fue candidato a vicepresidente de la República en el periodo 2009 al 2014.

"Cuando se vea el expediente y las declaraciones que se han hecho, el dinero que se reporta a la campaña de Juan Carlos Varela a través del señor Jaime Lasso, es un dinero que se usa exclusivamente en campaña política", afirmó.

Explicó también que lo más importante de esto es que en ese periodo el tema de las donaciones a campañas políticas en Panamá se regulaban bajo leyes diferentes, que se ajustaron luego para que fueran leyes más transparentes y para que fueran leyes que le dieran mayor transparencia a las campañas políticas.

"Nosotros registramos al Tribunal Electoral las donaciones directas que venían a la campaña de Juan Carlos Varela, eso se registró en todos los reportes del Tribunal Electoral. Hay pagos que se hacen a terceros, a medios de comunicación, a materiales de campaña que en su momento eran pagos que nosotros no teníamos que hacer los registros correspondientes", aclaró.

Agregó que han demostrado en el expediente el uso político de esos aportes. "Juan Carlos Varela no tiene una cuenta en el exterior, demostró que sus cuentas políticas son cuentas que se mantienen todavía con sobregiros bancarios, no hay un bien que tenga Juan Carlos Varela ni ninguna persona allegada a él que haya sido comprado o incautado en el extranjero producto de la plata que se recibió para campaña política", afirmó.

El ex diputado fue enfático en señalar que durante la gestión de gobierno de 2014 al 2919 no hay un solo pago documentado en el expediente que tenga que ver o esté relacionado a Juan Carlos Varela, ni por campaña política ni por nada, "porque no hay más nada que no sea de campaña política". "Los pagos se dan anterior al 2014 y todos los pagos que se hacen a través del señor Jaime Lasso son pagos que nosotros demostramos que se usaron en campaña política", reiteró.

Aseguró que llegará el momento en que presentarán las pruebas y "estamos cien por ciento seguros que vamos a poder demostrar la veracidad de todo lo que estamos diciendo".