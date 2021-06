Diputado Robinson desiste de sus aspiraciones de presidir la Asamblea; cinco candidatos pulsean por el cargo

A 27 días de que se elija la nueva junta diretiva de la Asamblea Nacional, el próximo 1 de julio, comienza a incrementarse el pulseo entre los diputados que aspiran a presidir este órgano del Estado en el tercer periodo ordinario de sesiones del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.

Este jueves el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrpatico (PRD), Benicio Robinson anunció que desistió de sus aspiraciones iniciales de presidir la Asamblea Nacional.

Aseguró que tiene derecho a aspirar a presidente de la Asamblea Nacional, pero no lo hará en este periodo.

“He dicho que no solo para el parlamento, para la Presidencia si tengo el mismo derecho y conocimiento para hacerlo, pero para este periodo pues nosotros no estamos en esa aspiración queremos dejar eso claro, pero no es que no tenga el derecho”, sostuvo el diputado Benicio Robinson.

No obstante, al menos 5 diputados del PRD mantienen sus aspiraciones de presidir la Asamblea, entre estos: Gonzalo González, Ricardo Torres, Crispiano Adames, Javier Sucre y Kayra Harding.

Fuentes a lo interno del Legislativo señalan que los más fuertes aspirantes a este cargo son los diputados Ricardo Torres y Crispiano Adames, y que nada está decidido aún. "El forcejeo continúa y se mantendrá hasta por lo menos 10 días antes de la elección", señaló la fuente.

Robinson informó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido y la bancada del PRD sostendrán una reunión la próxima semana para definir la fecha en que se escogerá tanto al jefe de bancada y candidato a presidencia de la Asamblea.

“Nosotros que somos miembros del Comité Ejecutivo y yo que soy presidente del partido la próxima semana vamos a tener una reunión para discutir día de la fecha en que vamos a tener nuestras primarias. Si hay alguien que haya dicho que haya sido escogido por algún diputado está mintiendo, nosotros tenemos unos estatutos”, precisó.