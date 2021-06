Adames y Torres, los más fuertes aspirantes para presidir el Legislativo

Cinco diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) aspiran a obtener los votos para ganar la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio, cuando se instale la primera legislatura del tercer periodo ordinario de sesiones.

Cinco diputados del PRD pretende presidir la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio. Archivo | La Estrella de Panamá

Aunque los cincos aspirantes perredistas: Gonzalo González, Ricardo Torres, Crispiano Adames, Javier Sucre y Kayra Harding mantienen un fuerte cabildeo con sus colegas para lograr adeptos, a lo interno de la Asamblea aseguran que el próximo presidente de la Asamblea será Crispiano Adames o Ricardo Torres.

Fuentes legislativas aseguran que Adames y Torres son los aspirantes más fuertes o con más respaldo para ganar la presidencia de la Asamblea.

Para el diputado perredista Leandro Ávila, hasta ahora no hay una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD para la escogencia de una nueva directiva de la Asamblea. No obstante, indicó que lo que sí hay es el recorrido que están haciendo los aspirantes para hablar con todos los diputados, mediante reuniones de grupo o individualmente, pero no hay nada escrito todavía, señaló.

Según fuentes legislativas, aunque se trata de una elección del Órgano Legislativo, no se descarta que haya una línea del Órgano Ejecutivo para definir al nuevo presidente de la Asamblea.

Las mismas fuentes aseguran que esta negociación se daría con el diputado y presidente del PRD Benicio Robinson, que es “quien tiene el control de la mayoría de los diputados oficialistas”.

“Eso (la presidencia de la Asamblea) está entre Crispiano y Torres, allí gana el que Benicio quiera; Benicio controla la mayoría de los diputados”, afirmó una de las fuentes.

La negociación entre personeros del Ejecutivo con Robinson se daría para evitar que Adames logre la presidencia de la Asamblea, ante la “poca química” que hay entre el diputado perredista y el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, subrayan las fuentes legislativas consultadas.

De esa negociación surgiría la línea del Ejecutivo, avalada por el diputado Robinson.

Por el momento, el forcejeo entre los cinco aspirantes continúa y se mantendrá hasta por lo menos 10 días antes de la elección del 1 de julio próximo.

Apenas el pasado 3 de junio, el diputado Benicio Robinson anunció que desistía de sus intenciones iniciales de presidir la Asamblea Nacional.

Puntualizó que tenía todo el derecho de aspirar a ser presidente de la Asamblea Nacional, pero que no lo haría en este periodo.

“He dicho que no solo para el Parlamento, para la Presidencia si tengo el mismo derecho y conocimiento para hacerlo, pero para este periodo pues nosotros no estamos en esa aspiración, queremos dejar eso claro, pero no es que no tenga el derecho”, sostuvo Robinson.

Robinson informó que esta semana se reunirá el CEN del PRD para definir la fecha en que se escogerá tanto al jefe de bancada como al candidato a la presidencia de la Asamblea.

Molirena, sin definir vicepresidencia

Por su parte, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), aliado del PRD, tampoco ha definido quién sería el diputado elegido para la segunda vicepresidencia de la Asamblea.

Para este cargo se mantienen como aspirantes los diputados Corina Cano y Miguel Ángel Fanovich.

Cano indicó que aún no se ha definido el tema y señaló que está en espera que el jefe de bancada Manolo Ruiz convoque a una reunión para hacer la votación.