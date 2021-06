'Cambio Democrático no mantiene una alianza con el PRD', advierte la diputada Ana Giselle Rosas

La diputada Ana Giselle Rosas afirmó que como partido, "Cambio Democrático no mantiene una alianza con el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La afirmación de Rosas se dan luego que un grupo de 14 diputados de CD anuciaran su respaldo a la candidatura del diputado perredista Crispiano Adames a la presidencia del a Asamblea. Otro grupo de cuatro diputados de esta bancada, entre los cuales está Giselle Rosas, no ha avalado por el momento la candidatura del diputado oficialista.

"En función de eso, un grupo de diputados no estamos de acuerdo con brindar ese respaldo en esta nueva elección de Junta Directiva de la Asamblea Nacional, porque el gobierno no se lo merece", señaló Giselle Rosas.

Agregó que realmente este es un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo en esta situación tan difícil que estamos enfrentando de pandemia. "Hay muchas familias que no saben qué va a pasar, que no tienen trabajo, que ya no están recibiendo el Vale Digital y no hay oportunidad de nuevos empleos".

"Definitivamente un grupo de diputados del partido Cambio Democrático no estuvimos de acuerdo con seguir endosando ese respaldo. No puede dividirse el PRD de la Asamblea con el PRD del Gobierno. Todos son del partido en gobierno y seguro respaldando desde la Asamblea esta gestión, es darle un voto favorable al gobierno que nosotros sentimos que no se lo merece", destacó.

Detalló que hay una corriente dentro del partido que está trabajando por el fortalecimiento de esta agrupación política con miras a presentar una oferta electoral para el 2024, pero hay otra corriente que asegura, pareciera conformarse con ser segundón de otro partido y trabajar de manera muy cómoda en una alianza que pareciera estarse dando desde ya. "Queremos presentar nuestra propia opción liderada por Cambio Democrático", señaló.

Giselle Rosas que la decisión de un grupo de diputados de apoyar la candidatura de Adames, no es la posición del partido, ni de las bases, ni de los convencionales, ni de sus próximos candidatos "porque estas son gente que están pasando trabajo".

"En estos momentos de pandemia y de crisis económica que vive el país, no estamos de acuerdo con seguir endosándole al gobierno del PRD ese respaldo", enfatizó.

Destacó que en el momento donde el país necesitaba un trabajo en equipo Cambio Democrático dio su respaldo. No obstante, indicó que empezando el tercer año de gobierno, "viendo los escándalos que se han dado, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, el que se esté dando la sensación de corrupción dentro de los estamentos del gobierno; como partido Cambio Democrático, no podemos ser parte de eso", puntualizó.