Roux: CD no está a la venta y seguiremos siendo oposición

Según el presidente de CD "hay un grupo de personas que no se atreve o no quiere hacer oposición, porque son cómplices del gobierno"

El presidente de Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, sostuvo que el colectivo seguirá siendo un partido de oposición porque “no está a la venta” y seguirá exigiendo al gobierno que haga su trabajo.

Roux aseguró que la petición de la diputada Yanibel Ábrego, de pedir una convención extraordinaria, no es nada nuevo. “Estábamos esperando que llegaran antes. Tienen muchos meses recogiendo esas supuestas firmas”, aseguró el dirigente político en una entrevista en TVN-Noticias.

Según el presidente de CD “hay un grupo de personas que no se atreve o no quiere hacer oposición, porque son cómplices del gobierno, además que existe un plan definido para que el partido político no llegue a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales de 2024, el cual no se va a permitir que se desarrolle”.

“Ayer (lunes) hicieron el show de la cajeta, que llegaron con unas firmas que dicen ser 1,300 firmas al partido CD. Ellos tienen el derecho de presentar las supuestas firmas al partido y ahora nos corresponde a nosotros depurar las firmas, ver cuáles son convencionales realmente, cuáles estaban habilitados para firmar”, agregó Roux.

De acuerdo con el presidente de CD, ahora les corresponderá depurar las firmas presentadas, pero advirtió que acortar los términos de las autoridades electas no procede.