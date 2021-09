Sancionados por corrupción que hayan cumplido su condena, podrían donar a partidos políticos y candidatos

Las empresas y personas corruptas con sentencia ejecutoriada y que hayan cumplido su condena, podrían donar a los partidos políticos y candidatos en las elecciones generales de 2024, según una propuesta de modificación al proyecto de Reformas al Código Electoral presentada por diputados oficialistas durante el primer debate de este documento, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Durante el debate, el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez objetó una propuesta de modificación de la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al artículo 203 del Código Electoral, referente a las prohibiciones de donaciones o aportes a partidos políticos o a candidatos.

Según la propuesta oficialista, quedarían prohibidas las donaciones o aportes de las personas naturales o jurídicas condenadas con sentencia ejecutoriada que no hayan cumplido su condena por delitos contra la administración pública, minería ilegal, drogas, trata de personas, lavado de activos; ente otros.

Pero para Vásquez, con esta propuesta podría donar hasta "Rafael Guardia, ex director del PAN, que aceptó robarse del país millones de dólares, él puede donar mañana a cualquier partido, plata pública...plata nuestra, no le robó plata al partido. El ex magistrado Moncada Luna, que el partido en gobierno tanto persiguió, mañana puede donarles", aseguró.

También dijo, "podrían donar todas las empresas condenadas confesas de corrupción por el caso de Blue Aple, una de ellas muy famosas que contrata con el gobierno y además es patrocinadora o donante del presidente del partido (PRD). Norberto Odebretch, pueden donar, porque ya cumplieron su sentencia", precisó Vásquez.

Adames busca 'transparencia'

Al respecto, el diputado, presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Gobierno, Crispiano Adames indicó que ni el Código Electoral actual en su artículo 203 ni el proyecto de reformas presentado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), contienen esta prohibición, que ahora se está proponiendo.

"Se mencionan otras cuatro prohibiciones, pero ésta no está en el 203 del Código Electoral, lo que estamos es propiciando un proceso de transparencia en los procesos electorales", afirmó Adames tras defender la propuesta.

Magistrados defenderán proyecto de reformas electorales

Por otro lado, el magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz afirmó que la entidad no está de acuerdo con que se desmejore el proyecto de ley de reformas al Código Electoral.

La afirmación de Araúz se dio en medio de la discusión de este documento en esta instancia legislativa; luego de que la bancada oficialista presentara un paquete de modificaciones, que según Araúz, están relacionadas con el financiamiento público y privado.

Araúz mostró su desánimo tras advertir que dentro de las propuestas de modificaciones realizadas se había sugerido la eliminación de 17 artículos, que casi todos guardan relación con el financiamiento público.

"Fundamentalmente se están eliminando las nuevas propuestas de reformas al financiamiento público político", indicó.

Proponen subir topes de gastos de campaña

Los diputados oficialistas también habían propuesto dentro del paquete de modificaciones incrementar a $20 millones el tope de gastos de las campañas presidenciales, además de los gastos en los otros puestos de elección popular.

El Código Electoral actualmente establece un tope de gastos de $10 millones para las campañas presidenciales, y la propuesta oficialista habría sido incluso mayor en $12.5 millones, en comparación a la avalada por la Comisión Nacional de Reformas Electorales que era de $7.5 millones de tope.

El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson manifestó que esta era solo una propuesta, cuyo monto podría ser reducido durante el debate.

No obstante, luego de los cuestionamientos realizados por los diputados Luis Ernesto Carles, del partido Panameñista y Juan Diego Vásquez, de la bancada independiente, la propuesta de modificación fue retirada por diputados oficialistas, aunque no descartaron hacer una nueva moción al respecto.