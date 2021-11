Expertos advierten complejo panorama político rumbo a elecciones de 2024, tras absolución del expresidente Martinelli

Politólogos y analistas políticos coincidieron en que el expresidente de la República, Ricardo Maltinelli, ha salido fortalecido políticamente tras su absolución del caso pinchazos, pero advierten que el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 será muy complejo.

Para el politólogo José Eugenio Stoute, se podría dar una lucha electoral encarnizada peor a la ocurrida en 1968, "porque lo que está en disputa en vista que ninguno tiene base ideológica, es la aspiración de controlar el Estado para controlar el botín del Estado que es el presupuesto general de la nación, que en cinco años suma más o menos 150 mil millones de dólares".

Aseguró que de seguro, se van a producir alianzas que en estos momentos son muy difíciles de vaticinar. "Sobre todo, el señor Martinelli, si algo no se lo impide de aquí allá, vendrá con un ánimo revanchista y por lo tanto, él va a hacer todos los esfuerzos y va a utilizar todos los métodos necesarios que él piense que le servirán para alcanzar la Presidencia de la República".

"Habrá alianzas contra el presidente Martinelli y alianzas del presidente Martinelli. Esas alianzas pueden ser de lo más extrañas, estrambóticas y de las más sorprendentes. Eso va a ser una carnicería electoral, aquí vamos a ver barbaridades, lamentablemente para el país", precisó.

Agregó que el expresidente Martinelli tras su absolución está muy fortalecido, porque hay una situación muy real, y es el descontento muy grande de la ciudadanía por muchos motivos: por salud, por agua, por trabajo y por comida.

"Hay un descontento enorme y ese descontento no tiene por donde discurrir, porque el gobierno, por el motivo que sea, no resuelve los problemas fundamentales que tiene el país. No hay dinero para resolver ciertas cosas, pero en cambio no hay austeridad en los altos salarios del Estado, no hay austeridad en la Asamblea y no hay austeridad en el Ejecutivo", señaló.

"Miren lo que ha pasado con los bonos navideños, los funcionarios señalan que porqué les dicen que no hay dinero para su bono, pero ellos en el Ejecutivo siguen cobrando 7 mil dólares, les han aumentado a la Asamblea un presupuesto de casi 150 millones de dólares, y se ha aumentado a 5 mil dólares los gastos de movilización para algunos representantes y alcaldes", precisó.

Este tipo de situaciones, dijo Stoute, lo que hace es irritar a la sociedad, sobre todo, una sociedad en el que más del 50%, según las últimas encuestas, ha dejado de consumir una comida al día, o sea, precisó, que está mal nutrida, hay hambre en el país.

Señaló que esa rabia social no tiene por donde discurrir, porque ningún partido es capaz de organizar y dirigir esa rabia, y por lo tanto, el único que está capitalizando esa rabia social, por haber sido victimizado, es el señor Ricardo Martinelli.

"Será una situación muy compleja, hay que esperar cómo se desenvuelve a partir de ahora el panorama, para empezar a ver con algo de luz, el futuro hacia el 2024", sostuvo Stoute.

"CD y PRD, los dos damnificados tras absolución de Martinelli"

Por su parte, el analista político Edwin Cabrera manifestó que el expresidente Martinelli ha salido fortalecido como un ciudadano que tenía un caso ante la ley.

No obstante, precisó que no sabe por qué la gente da por descontado que por ese resultado, Martinelli ya ganó una elección que se dará en el 2024.

"Que él tiene una probabilidad alta, eso sí es cierto, tiene un partido con mucha intención, hay un sector de la población que añora sus tiempos y desea votar por él, pero para eso todavía falta un tramo largo por recorrer. Yo creo que políticamente van a seguir ocurriendo hechos que van a ir cambiando los escenarios", indicó.

Manifestó que lo que por ahora ha ocurrido con Martinelli es que se ha quitado del camino una piedra que le generaba una incertidumbre de quedar inhabilitado de correr a la Presidencia de la República si era declarado culpable.

"Sí se ha quitado una piedra en el zapato, tiene unas probabilidades importantes, pero en política uno más uno no es dos", señaló.

Sostuvo que por ahora van a seguir ocurriendo hechos políticos en los distintos partidos políticos, así como de los sectores de la sociedad civil organizada y habrá que ver cuáles serán esos hechos políticos que generen esos otros actores. "Puede ocurrir de todo, pero apenas estamos en noviembre de 2021", dijo.

Cabrera agregó que uno de los principales damnificados del resultado del juicio de Martinelli, es el presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, porque hay un grupo de diputados a lo interno de CD que se van a envalentonar en su contra.

Indicó que para Martinelli los diputados de CD no le sirven, sino le traen el partido. "Él (Martinelli) va a procurar tener en su entorno a la mayor cantidad de partidos postulándolo, los diputados no le sirven porque al final no le aportan nada diferente a lo que él ya tiene, desde el punto de vista de estructura y del electorado; él necesita la franquicia de Cambio Democrático y para eso sí necesita a los diputados".

Añadió que el PRD es el segundo damnificado tras la absolución de Martinelli y dijo sospechar que las tensiones con este resultado dentro del PRD han aumentado.

"Es un hecho cierto y sabido que hay grupos dentro del PRD que simpatizan con Martinelli y todo eso ahora se comienza a mover y habrá que ver qué tipo de resultado genera. También habrá que ver qué papel va a jugar el presidente Laurentino Cortizo en esta historia", puntualizó.

Gómez advierte incertidumbre económica e inestabilidad política

En tanto, la ex diputada y ex candidata presidencial, Ana Matilde Gómez señaló que visualiza un panorama lleno de turbulencias por la crisis de gobernabilidad que asegura, "va a ser estimulada, agitada y capitalizada, por los enemigos de la democracia, que valiéndose de la crisis sistémica por el deterioro de la confianza pública en las instituciones, utilizarán el discurso populista para llenar de esperanza las mentes, bolsillos y estómagos vacíos".

"El panorama se complica y se pervierte cada vez más, tendremos una combinación de angustias, entre incertidumbre económica, inestabilidad política e inseguridad ciudadana", aseguró.