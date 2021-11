Alianza o candidatura propia, el verdadero debate del panameñismo

En la elección de convencionales de este domingo se registró una participación del 32% de los miembros del partido. credito

El opositor Partido Panameñista partió por delante en el proceso de renovación de sus estructuras internas de base, al realizar este domingo las elecciones para escoger a sus convencionales, en las que hubo una participación de al menos el 32% de los miembros de esta agrupación política que intenta recuperarse de la estrepitosa derrota sufrida en las elecciones generales de 2019.

Esta elección forma parte del proceso para escoger –el 23 de enero de 2022– al nuevo directorio nacional del partido, lo que incluye a su junta directiva y al presidente.

Fue una elección que el presidente del partido, José Isabel Blandón, calificó como bueno el porcentaje de participación y habló de un partido unido, contrario a algunas deserciones que se han dado de miembros del partido hacia otras agrupaciones políticas.

Fuentes a lo interno del panameñismo aseguran que por el momento Blandón luce solo en la escena y sin contendores, aunque señalan que en esta nueva elección con nuevos convencionales, habrá que ver a quiénes van a responder estos y hacia dónde se inclina la balanza.

No obstante, para algunos analistas políticos, más que la participación de los panameñistas en esta elección interna, la cual califican de normal, tanto el panameñismo como otras agrupaciones políticas deben estar más preocupadas en el escenario que se puede vivir previo a las elecciones de 2024, especialmente en la conformación de alianzas

RM parte por delante

Para el politólogo José Eugenio Stoute, el porcentaje de la elección panameñista puede calificarse como normal, ya que, asegura, son habituales en este tipo de eventos internos. “Es muy raro superar el 30% de participación en internas, otra cosa es para elegir a candidatos a la Presidencia y otros cargos de elección popular”, dijo.

No obstante, para Stoute los problemas internos en el panameñismo pudieron haber influido en que no haya habido mayor participación, pero enfatizó que eso no fue determinante.

“Pudiera ser que dentro del panameñismo aún coleteen corrientes leales a Juan Carlos Varela, y por lo tanto, esas corrientes si bien no son mayoritarias en el partido, pudiesen haber estimulado a la no participación, pero creo que las cifras son normales”, destacó.

Agregó que rumbo a 2024 se harán más evidentes los problemas internos en los partidos políticos, ya que estos están en crisis.

“Hay carencia de ideologías, carencia de programas, el sistema en crisis arrastra en su crisis a los propios partidos políticos, por lo tanto el fraccionamiento interno de esos partidos es generalizado, ya sea en el panameñismo, el propio PRD, Cambio Democrático; el único partido que al parecer no tiene crisis interna de momento es Realizando Metas”, sostuvo Stoute.

Advirtió, además, que aunque se está muy lejos de la campaña política, algunos sectores la han adelantado, como es el caso de Ricardo Martinelli, del partido Realizando Metas (RM), de quien ya se advierte será candidato a la Presidencia.

Candidatura propia o alianza

Por su parte, el analista político Edwin Cabrera calificó como normales los niveles de participación en la elección interna panameñista, algo que precisa es una constante en los partidos políticos de entre 25% al 30%, cuando se hacen estas elecciones fuera del contexto de elegir candidatos a la Presidencia de la República, representantes de corregimiento, alcaldes y diputados, donde va mucha gente a votar porque están en juego las candidaturas.

Para Cabrera, el verdadero reto que tiene el Partido Panameñista, como otras agrupaciones políticas, es qué va a pasar en 2024, si va con candidatura propia o si va a ser parte de una alianza necesaria ante el escenario que se plantea por delante.

“El verdadero debate dentro de los panameñistas y otros grupos políticos no es si el partido lo preside fulano o mengano o si el secretario es tal o cual, sino qué van a hacer en 2024 porque como se ve hasta ahora el escenario con tanta dispersión de voto, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Si hay 7 candidaturas con mediana fuerza o posibilidad, cualquiera se puede colar, ya sea un candidato de partido político o de libre postulación”, precisó.