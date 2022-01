El ex ministro y veterano dirigente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PTD), Francisco Sánchez Cárdenas advirtió que si la dirigencia del partido y el poder económico quieren imponer su voluntad, en la próxima contienda electoral interna, el resultado será la división, tal como ha venido sucediendo en los últimos lustros.

A lo interno del PRD comienzan ya a moverse las fuerzas políticas con miras a lo que será el Congreso Ordinario Nacional del 15 de mayo próximo, donde se definirán las autoridades que conformarán el nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Y aunque para Sánchez Cárdenas los eventos electorales internos por naturaleza son agitados y dejan heridas a veces profundas, es allí donde debe estar la destreza de la dirigencia.

Para el veterano político, si bien es cierto que el PRD se encuentra en una situación política interna complicada, también es cierto que desde su fundación, después de la invasión de 1989 y tres gobiernos, nunca ha dejado de ser el partido más importante y con mayor membresía.

"Repito, aún después de la invasión, varios periodos en oposición y 10 años fuera del poder. Esa característica es muy importante y tiene su razón de ser en la esencia torrijista del mismo. Ese subyacente espíritu del partido es el que debe guiar la próxima contienda interna", destacó.

Advirtió que si el partido realiza ese congreso con solo un espíritu electorero de cara a las elecciones de mayo del 2024 y no camina hacia el sentido social demócrata y hacia el objetivo de gobernar con el método de que el país es de todos los panameños, "estaríamos ahora sí colocándole el último clavo al sarcófago".

Agregó que por el bien del partido y del país, este es el momento de despojarse de intereses personales y pensar en el país. "Ya en el pasado hemos pisado varías veces la cáscara del personalismo e individualismo y nos ha ido mal".

Para el ex ministro, la perspectiva que tiene el país no son las mejores desde el punto de vista electoral: "Un precandidato que ha hecho el gobierno más corrupto de la historia patria, otro precandidato que fue partícipe activo de ese gobierno y el precandidato del otro participó en alianza con ese gobierno y después separado hizo un reciente gobierno de triste recordación. El país no se merece ese castigo", enfatizó.

Tampoco señaló, el país se merece un Estado con un poder legislativo con presupuesto y poder hipertrofiado. "Se requiere de un gobierno que combata la falta de una buena educación, salud, seguridad, que combata la corrupción y la impunidad con una justicia igual para todos y sin impunidad".

El experimentado político destacó además que siempre ha conceptuado que el partido debe tener su propia personalidad aún con un gobierno que salga de sus filas y dijo que el gobierno debe ser el de todos los panameños. "El partido ayuda al gobernante a ganar, le brinda conceptos del plan de gobierno y el personal experimentado, pero la responsabilidad de gobernar es del ejecutivo", señaló.

Dijo además creer que las facciones del presidente del partido (Benicio Robinson) y del Vicepresidente (José Gabriel Carrizo), aparentan el haber conformado una alianza, que para lograr la estructura dirigente del partido es fuerte. "Si lo logran y se empeñan en reencontrar al partido con sus verdaderos orígenes social demócratas y torrijista, tendremos oportunidad", agregó.

Sostuvo que el torrijismo no ha muerto y por ello el partido es el bendecido por una gran parte del pueblo.

"Lógico que con tantos desaciertos se ha perdido prestigio y vigencia, y solo el viejo estilo mantiene al partido en la línea de flotación. Pero si esa dirigencia naciente se va con el brillo de ganar el poder por lucir la banda presidencial, apaga la luz", puntualizó.