Independientes analizan estrategias rumbo a las elecciones de 2024

Las actuales autoridades elegidas por la libre postulación aseguran que en 2024 resultarán triunfadores más candidatos independientes. Archivo | La Estrella de Panamá

Diversas autoridades elegidas por la libre postulación comienzan a analizar su futuro político, con la esperanza de que en el próximo torneo electoral de 2024 sean elegidos más y buenos candidatos independientes.

Aunque las aspiraciones de los candidatos por la libre postulación pueda verse limitada por la nueva ley electoral, el trabajo en equipo podría permitir que más candidatos logren un puesto de elección popular.

Analizan opciones

Gabriel Silva, diputado independiente de circuito, asegura que por ahora no ha definido su futuro político, aunque sí está analizando opciones.

Lo que sí es seguro, dijo, es que va a apoyar a candidatos independientes buenos, trabajadores, honestos y visionarios.

“Creo que en esta vuelta los independientes tendrán más oportunidades que en 2019, no por la ley electoral, porque no se hicieron muchos avances, sino porque los independientes en la Asamblea hemos demostrado que la gente buena puede llegar y luchar por el país sin corromperse”, aseguró.

Además, precisó, la ciudadanía, incluyendo a muchos de los partidos tradicionales, están conscientes del interés que tienen los miembros de las cúpulas de los partidos en beneficiarse ellos y no al país.

“Probablemente vamos a ver muchos candidatos independientes. Pero es importante que los realmente independientes, y los que reúnan las cualidades que mencioné, se agrupen y se apoyen, porque no pueden llegar uno o dos independientes buenos, necesitamos más”, enfatizó.

El también diputado independiente Juan Diego Vásquez, aunque se rumora que buscaría una posible candidatura para la alcaldía de San Miguelito, sostuvo que sobre sus aspiraciones políticas por el momento prefiere no hablar. “Mucho se dice en la calle, pero lo cierto es que yo no he tomado una decisión”, agregó.

Para Vásquez, las reglas del juego electoral no están para que independientes compitan, pero enfatizó que sí ganaron una vez y seguirán ganando. “Ese es mi principal objetivo. Meter a más y mejor gente en la Asamblea y en todos los puestos de elección popular, y para eso hay que armar un equipo”.

“No le llamaría movimiento. Sin embargo, es claro que juntos somos más fuertes. Yo creo que debemos ir agrupados, pero ¡ojo!, no es independiente porque sí. La meta de transformar el país y propuestas concretas deben estar alineadas. Ni todos los de partido son malos ni todos los independientes son buenos”, enfatizó.

Agregó que entre todas las facciones políticas, aquellos que no han optado por inscribirse a un partido le dan más confianza a la ciudadanía panameña cuando buscan opciones nuevas, eficientes, preparadas y transparentes.

Gómez: “Que decida la base electoral”

Aunque algunos de los diputados elegidos por la libre postulación han defendido la figura de la no reelección, para la exdiputada independiente Ana Matilde Gómez este tema lo deben consultar con su base electoral, o quienes les firmaron, y analizar con ellos si hay logros sustanciales que ameritan seguir empujando en el mismo lugar.

“Yo sí creo que si haciendo el balance de lo propuesto versus lo logrado, es más lo positivo con verdadero impacto, reconsiderar, escuchando a sus votantes. También creo que es posible que alguno que haya construido un capital político y se haya preparado, aspire a hacer transformaciones más profundas y tangibles que mejoren la vida de los ciudadanos y cambios estructurales para corregir el rumbo”, agregó.

Gómez confía que en el próximo torneo electoral habrá espacio para más candidatos independientes, a pesar de los pocos logros alcanzados en las reformas electorales, siempre que sean personas conocidas por su compromiso con las comunidades o el país o causas de trascendencia nacional, recalcó.

Stoute: “Independientes deben concretar organización política”

En tanto, para el analista político José Eugenio Stoute, no cabe duda de que los sectores políticos independientes deberían beneficiarse de la crisis por la que atraviesan todos los partidos sostenedores del sistema político vigente.

Manifestó que para que eso ocurra, esos sectores, que hoy encabeza Juan Diego Vásquez, deberían concretar alguna forma de organización política, lo que hasta ahora no ha ocurrido, y no queda mucho tiempo para ello.

Destacó que, por su parte, el cantautor Rubén Blades tiene hasta el próximo mes de julio, según el calendario electoral, para tomar una decisión que no le resulta fácil, sobre todo si espera tener, tal como expresa en uno de sus últimos escritos, una “asamblea con mayoría de independientes”.

“Esto sería un asunto completamente utópico de momento. Y yo agregaría que la condición de independiente solo expresa la forma de elección, y de ninguna manera coincidencia en el pensamiento político”, destacó.