Tribunal Electoral establece nueva fecha para la Convención Nacional del opositor Partido Panameñista

El presidente del opositor Partido Panameñista, José Isabel Blandón confirmó la tarde de este lunes un nuevo cambio de fecha para realizar la Convención Nacional de esta agrupación política que estaba prevista para el próximo 20 de febrero.

Blandón en su cuenta de tuiter indicó esta tarde que la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), emitió hoy una resolución que tiene como efectos tres puntos concretos.

Dentro de estos puntos mencionó el archivo de las impugnaciones presentadas (contra una resolución del TE que dio apertura a la convocatoria de la Convención), la aprobación de una nueva fecha para la elección, la cual sería el 6 de marzo próximo y además que las postulaciones realizadas quedan en firme.

"Es oficial. La nueva fecha para nuestras elecciones internas es el domingo 6 de marzo y con esta resolución, se archivarán todos las impugnaciones presentadas, por sustracción de materia. Se nos da la razón en que estas impugnaciones eran improcedentes, ya que la elección no es organizada por el Partido, sino por el Tribunal Electoral", indicó Blandón, quien busca reelegirse en el cargo.

Destacó que la Dirección Nacional de Organización Electoral del TE lo que hace es lo correcto. "Reconocer que este proceso interno es organizado por ellos".

Qué dice la nueva resolución de la DNOE

La nueva resolución de la Dirección Nacional de Organización Electoral resuelve revocar las resoluciones 137/DNOE de 10 de diciembre de 2021 y 10/DNOE de 14 de enero de 2022, por no ser aplicables a un evento interno partidario organizado y financiado por el Tribunal Electoral, para la escogencia de autoridades internas nacionales.

La Resolución 137 de la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE) del 10 de diciembre de 2021 que reglamenta la apertura, convocatoria y organización de las elecciones internas del Partido Panameñista, que inicialmente estaba prevista para el pasado 23 de enero, había recibido tres impugnaciones en su contra y que estaban por resolver en diversos juzgados electorales.

El motivo de las impugnaciones estaban enfocados en el tema de los tiempos en que se dio el aviso de la convocatoria de este proceso de elección interna y las postulaciones, en las que se habría incumplido con los plazos de dicta la ley electoral.

Levy reacciona ante nueva fecha de Convención

Inmediatamente luego de la confirmación de Blandón, la ex diputada Katleen Levy quien aspira ocupar la presidencia del partido ripostó en su cuenta de tuiter con lo siguiente: "Luego de mi tweet ayer sobre el cambio de fecha que rumoraba el círculo cero de @BlandonJose, hoy es un hecho. Les dejo su tweet de ayer. A la fecha, el Directorio no se ha reunido para nada. El ego no le permite hacer las cosas bien. No ha aprendido que el apuro trae cansancio", remarcó Levy.

Les dejo su tweet de ayer. A la fecha, el Directorio no se ha reunido para nada. El ego no le permite hacer las cosas bien. No ha aprendido que el apuro trae cansancio. pic.twitter.com/Fpp7odTXN8 — Katleen Levy García (@KatleenLevyG) January 31, 2022

"Tuve que poner un tweet ayer para que él saliera aclarar los cambios. Le dije en el Directorio irresponsable poner fechas sin saber decisión del Tribunal Electoral y quedó claro que nunca fue por covid ni porque les importara nuestra salud", destacó Levy en otro mensaje en su cuenta de tuiter.