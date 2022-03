Katleen Levy: 'El que maneja el panameñismo está dirigiendo el Titanic'

Katleen Levi, exdiputada y miembro del Partido Panameñista. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Cuando todos pensaban que Katleen Levy estaba retirada de la política, después de perder las elecciones para ocupar una curul en la Asamblea Nacional de Panamá, en 2019, apareció con más fuerza que nunca.

No conforme con la dirección del Partido Panameñista, al que pertenece, alzó su voz. “El tiempo de la dictadura, cuando se escogía a la gente a dedo, se tiene que acabar”, denunció.

La política y exdiputada también cuestionó la transparencia de la actual dirigencia de José Isabel Blandón. “Desde que Blandón asumió la dirigencia del partido no ha habido una sola publicación sobre el uso del subsidio electoral”.

Pero, no se quedó haciendo críticas. Decidió disputarle el liderazgo del colectivo a su copartidario (Blandón), en las elecciones del próximo 6 de marzo de 2022, para aportar “democracia” y “transparencia”, prometió.

Esto la convierte en la segunda mujer en aspirar al más alto cargo del Partido Panameñista. La primera fue Mireya Moscoso, quien usó la plataforma para aspirar a la Presidencia del país y llevar a su colectivo al máximo poder político.

Levy sería la mujer más joven en aspirar a este cargo. De no lograrlo, con 33 años de edad, le faltaría mucho camino por recorrer en política.

¿Qué opciones tiene para ganar la presidencia del Partido Panameñismo?

Primero, quiero agradecerle a todas las bases, a los convencionales, que he visitado casa a casa, que he escuchado. He recorrido el país a nivel nacional y he visitado cada provincia. Antes, teníamos un partido triste, que estaba decaído, que no tenía opción de triunfo. Al entrar a la contienda, presentar una junta directiva y aspirar a la presidencia, el partido se ha activado. Ahora está alegre, está contento.

Me han escuchado mis propuestas, que son claras. Hemos hecho clic desde el día uno que comencé a caminar el país. Este es un partido de historia que está próximo a cumplir cien años de existir y considero que es hora de renovarlo e inyectar otra energía y una manera diferente de hacer política.

¿Cuáles son sus propuestas?

Desde que (José Isabel) Blandón asumió la dirigencia del partido no ha habido una sola publicación sobre el uso del subsidio electoral. Yo estoy apostando a la transparencia. También apuesto a la democracia. Se está hablando que en ciertos circuitos, en ciertos corregimientos ya hay candidatos, sin ir a primarias. Un partido que no está fuerte no puede ir a unas primarias. Tenemos que levantar el partido. Adicional a eso, fortalecer a los próximos candidatos a representantes, alcaldes y diputados. El Panameñismo siempre trabaja en la candidatura presidencial más no de abajo hacia arriba. En este periodo, en mi presidencia, lo que haré es fortalecer a esos candidatos.

¿Responde Katleen Levy a la corriente del varelismo (Juan Carlos Varela)?

El Partido Panameñista lo dice todo.

¿Qué dice?

Es el Partido Panameñista. Es el partido de (Guillermo) Endara, Arnulfo Arias y Mireya (Moscoso). Aquí no hay blandoncista, no hay mireyistas, no hay varelistas y no habrá katlicistas. La realidad es que somos un partido histórico, donde no se puede borrar a Juan Carlos Varela. Él es Panameñista.

Yo he comenzado este movimiento gracias a las bases. Varela ya fue presidente de la República de Panamá. Y, yo aspiro a la presidencia porque considero que el partido está perdiendo adherentes cada día. Nos metieron en un tema de la constituyente, que es un proyecto en el que yo creo más fue un fracaso. Nada más se recogieron 11,500 de 550 mil firmas que había que recoger. Debido a todas estas cosas, se ha estado hablando de alianzas. Blandón dice que aspira a una alianza, pero que va a la cabeza. Pero, él (Blandón) midiendo un 4%. Es realmente eso lo que el partido merece. Yo estoy apostando a buscar una alianza opositora y construir un proyecto que sea totalmente diferente a lo de hoy en día.

¿Con quién sería?

Hablar desde el lunes, cuando gane la presidencia, con (Rómulo) Roux, (Ricardo) Lombana, (Rubén) Blades, con todas estas personas que están viendo y se están preocupando por la realidad del país.

Usted perdió unas elecciones circuitales, ¿cómo pretende ganar las del partido?

“Hemos cometido errores, pero los reconocemos y comenzaremos de cero valorando a nuestras bases que es lo que no se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo por la línea, el dedo y la imposición”

¡Es totalmente diferente! Es una elección de 1,500 votantes, enfocada a los convencionales y presidentes distritales y de corregimientos. Para la presidencia de la junta directiva votan los convencionales y presidentes distritales.

Pero, ¿cómo lograrlo?

Como lo he venido haciendo, visitando casa por casa, enamorándolos e inyectando esa energía. Diciendo que hay futuro en el Partido Panameñista, que volveremos a ser un partido triunfador. Hemos aportado muchísimas cosas al país. Hemos cometido errores, pero los reconocemos y comenzaremos de cero valorando a nuestras bases que es lo que no se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo por la línea, el dedo y la imposición. Si no cambiamos eso, si no nos ponemos a trabajar para todos los puestos de elección, para tener una buena oferta electoral, estamos acabados. Tenemos que trabajar de abajo hacia arriba y eso es lo que estoy proponiendo como candidata a presidente del partido.

Lo primero que haría de ganar la presidencia del partido...

El lunes llamaré a Lombana, Rómulo y Blades para sentarnos a hablar de qué proyectos tienen ellos para el país, que sean totalmente diferente a lo que tenemos hoy. Lo segundo es notariar que todos en el partido van a ir a primarias. Ese tema de estar cortándole las alas a la gente lo que provoca es que se vayan del partido. Lo otro es sentarnos con la bancada y trabajar proyectos que beneficien al país desde ya.

¿Qué figuras de las que apoyan al actual presidente del partido sumaría a su equipo?

Todos tienen las puertas abiertas, todos son importantes. Yo no te puedo decir que voy a trabajar con este si y este no. Todo lo contrario. Lo que si voy hacer es buscar nuevamente a las personas que se fueron del partido, que son muchísimas, por la falta de confianza. La persona que tenga aspiraciones dentro del partido se le va respetar. Este es un partido democrático. El tiempo de la dictadura, donde se escogía de a dedo a la gente, tiene que acabar y yo creo que eso al partido le ha hecho mucho daño, por mucho tiempo.

Además, de la presidencia del partido, ¿qué otras aspiraciones políticas tiene?

En estos momentos, estoy enfocada 100% en la presidencia del partido. En fortalecer el partido, hacerlo crecer y llevarlo nuevamente a ser gobierno.

El Partido Panameñista parece estar en una muerte lenta, en cuidados intensivos. ¿Cómo pretende revivir los años más gloriosos del partido?

Lo primero es respetar la democracia, que el partido sea transparente. No te puedo decir que el partido esté muriendo lentamente porque a pesar de las críticas nosotros hemos llevado cuatro candidatos a la presidencia y siempre nos levantamos con el Ave Fénix. Lo que puedo decirte es quien dirige este barco está dirigiendo el Titanic. Hay que cambiar de capitán.

Nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes porque Blandón está midiendo 4% en las encuestas. La vuelta pasada medía 10% y sacó un 8% de los votos. Tuvo la oportunidad de hacer una alianza en el 2018, con un partido que tenía mucha opción de triunfo y no lo hizo y eso nos ha costado a todos los panameñistas.

Puedo decirte que Endara respetó y fortaleció la democracia. Mireya fue la primera mujer presidente del país y Juan Carlos Varela, el presidente que más obras ha hecho en el país. El Panameñismo trabaja para la gente y para la más humilde, aunque no sabemos comunicar.

Pero, quedaron muchas obras inconclusas

Eso pasa en todos los gobiernos. Tienen que continuar las obras.

¿Cuántos años tiene?

33 años

¿Cuándo cumple los 35?

En mayo de 2024.