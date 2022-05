Benicio Robinson a directores y ministros: "Son puros besitos y nada de respuestas"

Entrando en la recta final para lo que será el XI Congreso Ordinario Nacional del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), de este domingo 15 de mayo, el presidente de esta agrupación política, el diputado Benicio Robinson lanzó algunos dardos hacia algunos funcionarios y copartidarios que forman parte del gobierno.

En el afán de lograr los votos de los delegados al congreso de este domingo para la escogencia del nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Robinson quien aspira a reelegirse en el presidencia del PRD se reunió y se dirigió a delegados del circuito 8-10 (Pedregal, Mañanitas, Pacora, Las Garzas, Tocumen, 24 de Diciembre y San Martín).

Luego de recordar que a pesar de las diferencias entre el actual secretario general del PRD, Pedro Miguel González y su persona en el Congreso hace cinco años, lograron ponerse de acuerdo. "La unidad era más importante que nuestros propios intereses y nos pusimos de acuerdo para que hoy estemos en gobierno", dijo.

No obstante, Robinson indicó que ya en gobierno, algunos reclaman que no han sido nombrados y han sido nombrados muy pocos, pero señaló que al menos tienen huesos para pelear, porque si hubieran perdido en el 2019, no tuvieran hueso para pelear.

"Por lo menos hoy todavía tenemos para pelear, los huesitos, los huesones. Ah, no... no... no... es que los huesones son para los amigos de los ministros y directores, para las novias y los novios, para ellos son los mejores", exclamó.

"Y dicen es que lo que pasa es que los funcionarios panameñistas (aún el el Gobierno) son buenos profesionales. ¿Y la gente nuestra no son buenos profesionales, los hijos nuestros no son buenos profesionales? Hay de que ustedes toquen a algunos panameñistas que están allí y muchos son jefes de recursos humanos todavía y que maltratan a nuestra gente", aseguró.

Robinson dijo que en su caso abogan por lograr el equilibrio en el CEN, pero que el grupo del Gobierno mandaron a competir en esta contienda a un ministro para derrotar en la segunda vice presidencia al alcalde de Colón, Alex Lee, a otro director que corriera "porque usted ha entregado bastante becas para que pueda derrotar a Raúl Pineda", quien aspira a la tercera subsecretaría y a otro que corra allá para que pueda derrotar al empresario (Mario Luis Barleta), quien se postuló para la primera sub secretaría.

Dirigiéndose a los delegados Robinson preguntó: ¿Ustedes se van a comer ese cuento por cinco años? "Porque lo que sí saben es tirar besitos hermano, pero nada de respuestas. Vayan a ver el circuito 8-10, las calles como están llenas de hueco. Un ministro Sabonge que solamente se la pasa mintiéndole al pueblo, pero cuando estaba el otro gobierno estaban pavimentando las calles, pero ahora cuando estamos nosotros en el gobierno usted dice, para qué votamos por el PRD".

Con qué cara dijo Robinson, tendrán que ir después a pedirle el voto denuevo a esa gente cuando sus calles todavía no se han reparado, o cuando su centro de salud no le han dado la atención que le tienen que dar o cuando la población todavía tiene déficit de agua potable en sus hogares.