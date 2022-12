Yanibel Ábrego: ‘La desesperación no le permite a Roux ver ni entender lo que ocurre en el partido ni en el país’

“Desesperación”, eso es lo que señala la diputada Yanibel Ábrego que padece el presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, tras la reciente solicitud que hiciera, en el que insta a los diputados electos a renunciar a esta agrupación política, en medio de pugnas y un proceso de escogencia de convencionales, para elegir a una nueva junta directiva el próximo 19 de marzo de 2023.

“La desesperación no le permite a Rómulo Roux, ver ni entender lo que ocurre en el partido ni en el país”, exclamó la diputada Ábrego en su cuenta personal de twitter.

Remarcó que los diputados, alcaldes, representantes, líderes y bases del CD, no buscan salir de Cambio Democrático, “Queremos democratizarlo y que sea una opción real de triunfo en el 2024”, declaró.

Rómulo Roux informó que en reunión con la Junta Directiva Nacional, aprobó darle la libertad a los diputados electos de Cambio Democrático, que quieran renunciar al partido que lo hagan, sin que se inicie ningún proceso de revocatoria de mandato, cuya extensión estará vigente hasta el 25 de diciembre de 2022.

José Eugenio Stoute, analista político, señala que Rómulo Roux lo que pretende es precisamente sacar del partido Cambio Democrático (CD) a aquellos diputados que no están de acuerdo con su presidencia, y para eso lo que les quiere decir es “ si ustedes renuncian antes del 25 de diciembre, yo no procederé a un proceso de revocatoria de mandato”.

Stoute considera que Yanibel Ábrego quiere que el grupo de los 15 diputados de CD que ella controla, permanezcan fieles al partido para hacer la pelea por el control de la dirección de esta agrupación política.

Julio Villalobos, consultor de campañas políticas, en un análisis sobre las posibilidades de Rómulo Roux de ganar unas primarias presidenciales sin el apoyo de los 15 diputados “rebeldes”, dijo que tomando en cuenta que CD es un partido fundamentado desde su estructura y que ha ejercido su poder político desde su influencia en la Asamblea Nacional, pensaría que es complicado.

“Cambio Democrático creció, se expandió y se consolidó desde la organización política y territorial de los circuitos electorales, a través de diputados” mencionó Villalobos.

Explicó que a diferencia de otros partidos políticos como el Panameñismo, que centran su organización en los corregimientos, porque tiene presencia histórica en todos, el CD se organiza a través de los circuitos electorales.

El analista político, José Eugenio Stoute sostuvo “Esa pelea es importantísima, porque si Yanibel Ábrego logra conquistar la dirección del partido CD, va a haber una alianza con RM, sea o no candidato presidencial Ricardo Martinelli”.

Yanibel Ábrego y Ricardo Martinelli se preparan para asaltar Cambio Democrático, es lo que han evidenciado ya que cada vez son más frecuentes las reuniones y encuentros entre los 15 diputados y el expresidente y líder del partido Realizando Metas.

En un reciente encuentro entre diputados de Cambio Democrático y Realizando Metas, aprovecharon la oportunidad para demostrar unidad. Aunque a Yanibel Ábrego, aún le hace falta ganar las primarias presidenciales de CD que disputará con el actual presidente de este colectivo político, Rómulo Roux, lo cierto es que prepara el camino para una potencial alianza con RM.

Ábrego en ese momento no lo dejó oculto y lo afirmó con un mensaje contundente: “voy a disputarle la presidencia a Rómulo Roux, ‘te vamos a quitar el partido’”.“¿Cambio Democrático va a ser la fórmula con RM?; no puedo decirte esto hoy si todavía no he ganado las primarias”, fue la respuesta de Ábrego al consultarle si irá como vicepresidenta en esta fórmula con Martinelli.

El ex ministro de la presidencia y militante de Cambio Democrático (CD), Jimmy Papadimitriu, también reaccionó a la propuesta de Rómulo Roux y declaró que la mayoría de los diputados del CD apoyan a Yanibel Ábrego y ellos tiene los votos, ¿Para qué se van a ir si vienen las elecciones? Sería romper un boleto de lotería que ya ganó y no cobrarle”.

El pedido de Roux se da en medio de una pugna interna que existe con los llamados 15 diputados rebeldes liderados por la diputada Yanibel Ábrego, en la disputa por el control del partido.

También se da luego de que el Tribunal Electoral (CD), decidiera anular el pasado 27 de septiembre, un fallo del Tribunal de Honor y Disciplina del partido con el cual se expulsaba y se les revocaba el mandato a estos 15 diputados.

En su momento, el partido que consideró el fallo del TE como contrario a los estatutos y lineamientos del partido y al sentir de su membresía, no descartó ir hasta la Corte Suprema de Justicia para defender el fallo de expulsión de los diputados.

Fuentes a lo interno del CD aseguran que el partido no postulará en sus respectivas circunscripciones a los diputados rebeldes, para lo que serían las elecciones primarias del partido del próximo año, lo que los obligaría a buscar otras toldas políticas.