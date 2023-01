Alianza PRD-Panameñismo podría ser el fin de ambos partidos

La confirmación del presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el diputado Benicio Robinson, de conversaciones con el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, sobre una posible alianza, ha sido objeto de análisis y reacciones de políticos, miembros de ambos colectivos.

A pesar de que el líder del Panameñismo, José Isabel Blandón, aclaró que con el PRD no ha habido ninguna conversación sobre alianzas, sino sobre tema de país y que una alianza con el PRD es altamente improbable, la que reaccionó fue la exdiputada panameñista Kathleen Levy, quien ahora es precandidata presidencial pero por la libre postulación. Señaló que Blandón está obsesionado ‘con la vicepresidencia de la República’, y no quiere que Rómulo Roux, presidente de Cambio Democrático lo deje plantado y esta buscando tener su plan B, “que es el PRD aunque entierre y mate por siempre el panameñismo”.

Levy indicó que, aunque ya no sea miembro del Partido Panameñista, está segura que miles de panameñistas deben estar igual que ella, “no sorprende para nada una alianza PRD-Panameñista, conociendo yo al presidente del PRD, Benicio Robinson, estoy segura de que no va a decir algo si no tiene como comprobarlo”.

“Por eso me salí de panameñismo, porque todo es de a dedo, no hay democracia, porque Blandón está demostrando que hacía y sigue haciendo una oposición cariñosa, y también se nota que utiliza el poder para favorecer a sus amigos y a su círculo cero”, manifestó

Levy cuestionó, “¿haces unas inscripciones a nivel nacional y en lugar de que la noticia sea cuántas personas inscribió el partido Panameñista, es que el panameñismo se está reuniendo con la dirigencia del PRD para una posible alianza?”.

Añadió que se debería investigar quién financió la jornada de inscripciones del partido panameñista el pasado domingo, “porque después de las declaraciones de Benicio Robinson, ya me huele de donde viene”.

El diputado perredista, Jairo Bolota Salazar, advirtió que de darse una alianza, no le quedaría otra opción que renunciar, “solo de pensar en una posible alianza entre el PRD y el partido de nuestro perseguidor Juan Carlos Varela. Y es que nuestros ideales contrastan y sé que mis detractores internos estarían felices, pero no quedaría otra opción que renunciar”.

¿Sería posible una alianza entre estos dos colectivos políticos históricamente antagónicos, de cara a las elecciones del 5 de Mayo de 2024?

Julio Villalobos, asesor de campañas políticas, opinó que esto sería juntar agua con aceite y que existe mucho contexto que nace tras el golpe de Estado en 1968.

Explicó que el PRD al fundarse como el brazo político de la dictadura militar y el Partido Panameñista al constituirse bajo la figura de Arnulfo Arias Madrid, deja dicha ecuación sin margen de discusión, más aún cuando los panameñistas todavía no cierran las profundas heridas de un período de persecución y agresión.

Villalobos agregó que, ambos partidos son antagónicos y sus existencias se sostienen sobre la base de ese mismo antagonismo. “El PRD existe para adversar políticamente al panameñismo y viceversa”, dijo.

Ricardo Herrera, también politólogo, considera que esta alianza podría constituir el fin de ambos partidos como los principales colectivos políticos históricos del país.

Además, dijo que, duda que el Partido Panameñista quiera llevar sobre sus hombros todo el deterioro y el desgaste político que el PRD va a tener en las próximas elecciones.

“Yo dudo que Blandón quiera cargar con ese desgaste”, dijo, y “tampoco lo consideraría una decisión acertada, añadió Herrera.