Martinelli evalúa anuncio de Blinken e insiste en candidatura presidencial

La inclusión del expresidente Ricardo Martinelli como inelegible para ingresar a Estados Unidos “es un mensaje claro” del Departamento de Estado de ese país a la clase política panameña, coinciden abogados consultados por este diario.

El pasado miércoles, el secretario de Estado, Antony Blinken, justificó la acción por la participación del exmandatario “en actos de corrupción significativos al aceptar sobornos a cambio de otorgar inapropiadamente contratos de gobierno durante su mandato como presidente”. La designación incluye a miembros de su familia inmediata.

El comunicado advierte, en voz de la recién llegada embajadora Mari Carmen Aponte, que “no será la última designación en Panamá”.

Martinelli es el primer panameño en ser calificado públicamente como un funcionario corrupto, justo cuando reafirma su intención de correr para la Presidencia en las elecciones de 2024.

El Departamento de Estado basó la acción en la sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2023, que permite al secretario de Estado adoptar esta medida cuando tenga información creíble de participación directa o indirecta en actos de corrupción significativa.

El miércoles, cuando Martinelli se reencontró con sus hijos después de haber cumplido condena en Nueva York por conspirar para cometer el delito de lavado de dinero y así ocultar $28 millones en coimas provenientes de Odebrecht, se publicó el anuncio.

“Todo estaba planificado”, aseguró Abel Arcia, exfiscal del Distrito de Nueva York a Eco Tv.

Arcia califica la acción de Blinken como un preaviso para el resto de políticos en el poder o quienes aspiran a él.

El exmandatario está valorando el anuncio con “su equipo de abogados y asesores políticos para diseñar las estrategias políticas y jurídicas que corresponden”, se lee en el comunicado publicado por su equipo de defensa.

Aseguró que seguirá ejerciendo sus recursos que le permitan hacer valer el respeto. Muestra de ellos, continúa la nota, es la demanda presentada hace unos meses “en un Tribunal Federal de Estados Unidos de Norte América; la misma sigue en ese país, el curso legal correspondiente”.

Martinelli exigió el respeto al principio de la presunción de inocencia y subrayó sus aspiraciones presidenciales: “Nada, ni nadie, nos desviará de ese objetivo”.

Sin embargo, hay quienes interpretan esto con luces largas. Felipe Camargo, mayor retirado de las Fuerzas de Defensa calificó la medida como una forma “para imponer un candidato pro americano en el siguiente gobierno”.

“El mundo está en guerra”, recordó el militar retirado. “Estados Unidos está obligado por su seguridad interna a tomar el control de Panamá, por las buenas o por las malas, usando información de capos del narcotráfico que recientemente han caído presos”, explicó.

Desde su llegada a Panamá, la agenda de Aponte parece centrarse en el combate a la corrupción. Ha sostenido reuniones con los representantes de la oposición, sin invitar a Martinelli, y vigila de cerca el desarrollo de los casos judiciales de alto perfil. Incluso invitó a la Asamblea Nacional a aprobar la ley de extinción de dominio.

“Ya no hay duda si Martinelli es corrupto o no. Hay un poder grande diciendo que él es corrupto. No dudo que esto lo afectará en el ámbito electoral”, indicó el candidato por la libre postulación Francisco Carreira.