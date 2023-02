Ricardo Martinelli oficializa su candidatura presidencial por el partido RM

En un acto oficial, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, hizo oficial su candidatura para las elecciones primarias del partido Realizando Metas (RM), tras haber entregado sus credenciales.

"Le agradezco al partido Cambio Democrático (CD) por todo el apoyo que me ha dado al igual que al pueblo panameño. El país ha retrocedido en los últimos 10 años y no podemos permitir que las candidaturas en Panamá sigan desmejorando. Le agradezco a todos del partido RM. Espero que en las próximas elecciones también me favorezcan", indicó Martinelli luego del acto protocolar.

Al ser consultado sobre como afectará su relación con los Estados Unidos, en caso de obtener una victoria, Martinelli manifestó: "Las relaciones con Estados Unidos y mi presidencia serán excelentes. Yo estoy corriendo para el pueblo panameño, ellos decidirán quiénes serán los gobernantes".

Sobre las aspiraciones políticas de José Gabriel Carrizo por el partido Partido Revolucionario Democrático (PRD), Martinelli opinó que "todos tienen la misma oportunidad y serán contrincantes".

"Todos son contrincantes y tienen oportunidad. Demos la opción de que el pueblo panameño decida. Espero tener también competencia en las primarias".

Para finalizar, Martinelli destacó que entre sus propuestas está crear una beca universitaria y resolver el conflicto que existe hoy día con Minera Panamá y el Estado panameño.

"El país esta en una crisis económica y social. Una de las cosas que estoy proponiendo son becas universitarias y solucionar el caso de Minera Panamá. El país está dejando de recibir mucho dinero para resolver la crisis de hoy en día", señaló Martinelli.