Zulay Rodríguez: 'No voy a votar por Jaime Vargas ni por Ricardo Torres'

Diputada Zulay Rodríguez Archivo | La Estrella de Panamá

A un mes de que se inicie el último periodo de sesiones ordinarias del quinquenio 2019-2024, se marcan algunas diferencias entre los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La principal de ellas ha sido la postulación de los diputados Jaime Vargas para la presidencia de la junta directiva de la Asamblea Nacional, y de Ricardo Torres como primer vicepresidente.

Trascendió que el pasado jueves 25 de mayo se reunieron los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la bancada del PRD para escoger a los candidatos a la presidencia y primera vicepresidencia de la Asamblea. Sin embargo, a esta convocatoria solo asistieron 23 de los 35 diputados que conforman esta bancada.

Una de las ausentes fue la diputada Zulay Rodríguez, quien manifestó que cuando la citaron a la reunión ella decidió no asistir y respondió a los diputados... “yo no voy a prestarme a este circo, no voy a validar una selección que yo considero espuria, que ya está controlado y hablado”.

Indicó que se sorprendió por la ausencia de los 12 diputados, y aseguró que sí hay un fraccionamiento en la bancada del PRD, “estos 12 diputados y mi persona no estamos ni con José Gabriel Carrizo ni con Benicio Robinsón”, afirmó.

Rodríguez dejó claro que el próximo 1 de julio, día en que se escogerá la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, no votará por los candidatos de su bancada, los diputados Jaime Vargas para la presidencia y Ricardo Torres para la primera vicepresidencia... “porque eso es votar por Benicio Robinson y la verdad no sé qué vaya a pasar el 1 de julio”.

El diputado Crispiano Adames, precandidato presidencial por el PRD y actual presidente del Legislativo, quien tampoco asistió a la escogencia de los candidatos de la bancada del PRD, adelantó que después de las elecciones primarias de este colectivo político, el 11 de junio, va a tomar la decisión si va a votar o no por los diputados postulados Jaime Vargas y Ricardo Torres.