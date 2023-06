Ricardo Martinelli gana candidatura presidencial por el partido Realizando Metas

Martinelli expresó que los magistrados del TE actuarán en estricto derecho “porque ningún candidato debe ser perseguido políticamente y menos impedir que el pueblo se exprese en las urnas” Larish Julio | La Estrella de Panamá

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli ganó ayer, sin mayor complicación, la candidatura presidencial del partido Realizando Metas (RM), para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Martinelli, tal como se esperaba, se impuso en las elecciones primarias presidenciales de esta agrupación política, en la que hubo una baja participación de los electores miembros del partido.

De los 234,700 miembros de RM habilitados para votar solo acudieron a las urnas 60,311 de los cuales 58,862 fueron votos válidos, lo que representa un 26% de participación.

En este torneo electoral interno Martinelli, quien obtuvo 57,062 votos, derrotó a Rubén Darío Campos; que obtuvo 1,346 votos, Francisco Ameglio; que logró 300 sufragios y David Ochy que alcanzó 154 votos.

En estas elecciones primarias se dio una baja participación del 26% de los habilitados para votar. Aris Martínez | La Estrella de Panamá

La votación inició a las 7:00 de la mañana y culminó a las 4:00 de la tarde, y una hora y media después de cerrar los centros de votación el director de la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), Ósman Valdés le comunicó a Martinelli que había sido el ganador de estas primarias, según el sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) y luego de haberse contabilizado más del 75% de las mesas de votación.

“Le podemos informar extra oficialmente que usted es el ganador de las primarias para escoger al candidato presidencial del partido Realizando Metas”, le comunicó Valdés a través de una video llamada al expresidente Martinelli.

A su turno Martinelli felicitó a toda la membresía del partido, a los magistrados del TE y a todas la personas involucrada e la realización de este torneo electoral interno.

“Estaremos muy pronto haciendo todos los trámites necesarios para ser el primer candidato a presidente de la República para las elecciones de 2024 que ha sido oficialmente proclamado”, respondió el ex gobernante.

Martinelii emitió su voto en el Colegio Richard Newman. Aris Martínez | La Estrella de Panamá

Jornada electoral

Justo después de emitir el voto en el colegio Richard Newman, el ex presidenet Martinelli aseguró que es víctima de una persecución política tras el juicio al que fue sometido por el caso "New Business", donde la Fiscalía pidió la pena máxima tras ser acusado por el supuesto delito de blanqueo de capitales.

Martinelli manifestó que a él lo tiene sin cuidado la sentencia que vaya a dictar la jueza Baloísa Marquínez.

“Es un juicio burdo, falso, que va a destruir la justicia panameña. Todo esto es una persecución política, una patraña inventada por el Órgano Ejecutivo y por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia”, exclamó Martinelli luego de ejercer su derecho a voto.

Martinelli: “He sido víctima del poder judicial”

A la hora de los discursos, ya pasadas las seis de la tarde, tras el triunfo indiscutible de Martinelli, el secretario general del partido RM, Luis Eduardo Camacho sostuvo que el reto de la elección primaria “lo único que hizo fue ratificar lo que ya nosotros sabíamos de que el próximo presidente la República está sentado allí”.

El gran reto de Realizando Metas, sostuvo Camacho, debe ser siempre devolverle a los panameños la calidad de vida que se merecen.

Camacho, le restó importancia al porcentaje de votantes que acudió a las urnas y dijo que los que fueron a votar, solo ellos, pueden formar un partido como algunos que andan por allí.

“El camino apenas empieza los grandes retos los tenemos por delante. El camino de enfrentar la injusticia y la maldad no es un camino fácil, en el recorrido de ese camino nos van a atacar y habrá algunas personas que se quedarán en el camino, pero los liderados por Ricardo Martinelli, “vamos a llegar a la Presidencia de la República. y va a llegar Ricardo Martinelli con la gente que no traicionó, con la gente que no se rindió y con la gente que no se rajó”, exclamó Camacho.

En tanto, según la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de RM, Alma Cortés, según lo que tenían estipulado para este proceso interno, la participación de los que fueron a votar rebasó el porcentaje de participación esperado.

Cortés le entregó la credencial al ex presidente Martinelli, quien estuvo acompañado por su esposa Marta Linares de Martinelli documento , que lo acredita como el candidato a la Presidencia de la República por el partido Realzando Metas.

Al dirigirse a sus simpatizantes y al país, el ex mandatario i afirmó que ha sido víctima del poder judicial para acabar con su carrera política.

"Soy quien lidera todas las encuestas de opinión; sin embargo, desde oficinas refrigeradas desde el Casco Antiguo y desde las colinas de Ancón se planifica y ejecuta un juicio netamente político", sostuvo Martinelli en su discurso en el Hotel El Panamá, en el que se concentraron sus simpatizantes. Agregó que desde hace más de 10 años, ha sido víctima de utilizar el poder judicial para acabar con mi carrera política y ha sido blanco de esta práctica, desde que dejó de ser presidente de la República.

"Las leyes o procedimientos jurídicos son usados como arma de guerra y con el único fin de inhabilitarme, como candidato presidencial del partido Realizando Metas, mediante procesos amañados", agregó.

Añadió que le están irrespetando el fuero penal-políticamente.electoral, a pesar de que es aspirante presidencial y el Código Electoral establece esa protección para no ser perseguido.

Manifestó que este fuero, fue creado para que los candidatos realizaran campaña, y no ser perseguidos por otros políticos, ni que se use el Órgano Judicial con ese fin.

"Sin duda alguna, el candidato oficialista y los ponys electorales van atrás en los sondeos de opinión y si me eliminan de la contienda, ellos creen que tienen la irreal esperanza de una oportunidad electoral.

Aseguró que con su figura han hecho trizas la Constitución Nacional, códigos y leyes, para encender el fogón.

"Le pido al Tribunal Electoral y a los observadores internacionales que hagan respetar la democracia, el fuero penal-electoral y la voluntad popular".

A sus adversarios dijo, ni siquiera les interesa que vaya a prisión, porque saben que eso no sucederá y enfatizó que kilométrica meta de ellos es que no compita en el 2024.

"No saben qué hacer con sus acciones para impedir que el pueblo panameño sea beneficiado con mis proyectos y propuestas como presidente en el 2024".

Martinelli: “Me quieren sacar de la carrera presidencial”

Según Martinelli, la única forma de sacarlo de la carrera presidencial es con el actual juicio político, contrario a lo que dice la norma que fue aprobada para proteger a los aspirantes que compiten en una campaña.

“Comprendo que en las elecciones del 2019 a otros dos candidatos, se les respetó el fuero penal-electoral pero en mi caso se intenta aplicar otra ley y otro código”, dijo.

Y seguidamente expresó que “hay una ¨Mano Tenebrosa y Peluda¨ que quiere intervenir y secuestrar a la democracia panameña, y que no quiere que los ciudadanos tengan mejores días, empleos, mejores salarios y que puedan disfrutar con su familia”.

Mencionó que grupos de poder económico y político utilizan sus medios de comunicación para crear tormentas de falacias, embustes, mentiras, manipulando la información para evitar que yo vuelva a gobernar en Panamá.

“Son los mismos que exprimen al pueblo panameño con sus famosas excepciones fiscales, concesiones estatales y evasión de impuestos. Fueron los mismos que durante mi administración tuvieron que pagar impuestos, que se usaron para hacer obras en beneficio del pueblo”.

Continuó diciendo que desde que terminó su mandato, durante los cinco años siguientes, Panamá entró en un laberinto de desempleo, incremento de criminalidad, inoperancia gubernamental y persecución política.

“Se perdieron millones de balboas, bajo la excusa de investigaciones penales armadas desde un Ministerio Público paralelo, como la Ciudad de la Salud, paralizada en su totalidad, mientras los panameños necesitaban a gritos un hospital moderno, en una pandemia que mató a miles de compatriotas”.

Destacó que el reinicio de estas obras, con el gobierno actual incrementó sus costos, que pagan los panameños con sus impuestos, directamente descontados de sus salarios, mientras los responsables de este desastre económico, se mueren de la risa en sus palacetes.

“Quiero recordarles que, soy el único en Panamá, que ha sido juzgado dos veces por la misma causa de los pinchazos y declarado no culpable. Fui sometido a un irregular e ilegal proceso de extradición, plagado de falsedades con testigos comprados con cargos diplomáticos y aún así mis abogados demostraron que no era culpable y en el 2019 se me privó, de ser candidato a la alcaldía de distrito capital, en base a rídículas artimañas… se acuerdan? de que no tenía residencia en Panamá”.

En esta ocasión, advirtió que sus abogados recurrirán a las instancias internacionales para denunciar una nueva situación, ilegal e inmoral que busca afectar el derecho de los panameños a elegir.

Indicó que una vez gane la elección del 2024, los panameños retornarán al éxito del pasado, de un Panamá grande y próspero y no como ahora, con una economía en el piso, solo porque un pequeño grupo político es quien quiere aprovecharse de las riquezas de la nación.

Martinelli reiteró su confianza en la posición vertical de los magistrados del Tribunal Electoral y que se reconozca su fuero-penal electoral para competir con sus adversarios, en igualdad de condiciones y respetar la democracia… No pido más que eso.

"Sé que los magistrados actuarán en estricto derecho porque ningún candidato debe ser perseguido políticamente y menos impedir que el pueblo se exprese en las urnas. Respetemos la democracia", indicó.

En un ultimo mensaje para el gobierno, el ex gobernante manifestó que las elecciones se ganan en las urnas, y no el los tribunales!

“¡Vamos a gobernar con el pueblo! Incluyendo a mis adversarios", concluyó Martinelli.