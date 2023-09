CD convoca a una reunión extraordinaria de su directorio

La Junta Directiva del partido Cambio Democrático (CD) convocó a una reunión extraordinaria de su Directorio Nacional este 16 de septiembre para la aprobación de las alianzas electorales con otros colectivos para las elecciones generales de 5 de mayo de 2024.

En un aviso firmado por Roux, presidente de la Junta Directiva de CD, se señala que la reunión tendrá lugar en el Hotel El Panamá, a las 10:00 a.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. será el periodo de acreditación de los directores principales, posteriormente a las 9:31 a.m. se abrirá el periodo de acreditación de los directores suplentes y a las 10:00 a.m., previa certificación del quórum correspondiente por el Tribunal Electoral, se dará inicio a la sesión del Directorio Extraordinario.

Según el calendario electoral, el 30 de septiembre de 2023 es el último día que tienen los partidos políticos para formalizar ante el Tribunal Electoral sus alianzas electorales.