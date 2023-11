Maribel Gordón: 'No creo que el fallo de la CSJ sea a favor de la población'

La candidata presidencial por la libre postulación, Maribel Gordón, se manifestó ante los medios de comunicación, entre esos La Estrella de Panamá, sobre la situación actual del país y el contrato minero. Mencionó que desde el primer momento la inconstitucionalidad del acuerdo entre la empresa First Quantum y el Gobierno en el contrato-ley fue planteada por diversos sectores de la sociedad civil así como sindicato y otras organizaciones.

“Tenemos que señalar dos cosas: hubo una Corte Suprema de Justicia que demoró 20 años [en intervenir] en el periodo anterior y antes de que se promulgara la Ley N° 406 se acudió a la corte suprema para que estableciera un mecanismo legal de desacato del ejecutivo al no permitir los fallos de la misma corte, y esta decidió no admitirlo”, dijo Gordón.

La candidata no descartó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también tuviera parte de la responsabilidad de la situación actual del país y destacó que no tiene expectativas en cuanto al fallo de esta institución, pues no cree que sea “a favor de la población” al no demostrar tener este interés. En cuanto a su posición, su posición se mantuvo clara: derogar la Ley N° 406 y cerrar la mina, alineandose con los intereses de los manifestantes.

Gordón también habló sobre la postulación de el dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Mendez, al Parlamento Centroamericano (Parlacen) junto a los otros cinco candidatos: Alejandra Cristina Chong Toro, Diógenes Sánchez Pérez, Briseida Concepción Barrantes, Marlena Itzel de León Z. y Armando Ariel Noriega.

“¿Quiénes se han tomado el Parlacen? Los grupos que hoy son acusados de corrupción, que utilizan el Parlacen para cubrirse de los delitos, alcanzar la impunidad [...] La propuesta de Maribel Gordón está encabezada por seis compañeros valiosos, luchadores, profesionales, que tienen esta visión: un Parlacen para constituir una misión que favorezca el desarrollo nacional”, argumentó.

Asimismo respondió a las acusaciones sobre utilizar esta posición para encubrirse de delitos por corrupción en el futuro diciendo que ninguna de las personas nominadas por ella han sido parte de algún escándalo de corrupción o acusados por algún delito. Sin embargo, sí mencionó que “gobierno tras gobierno aumenta la partidocracia, entre ellos se protegen con pactos no escritos, pero de hechos”.

Concluyó cuestionando a las administraciones que acusan a otras de corrupción. “Ningún gobierno ha enfrentado al anterior, al cual han acusado de corrupción, luego de la campaña no pasa nada. Maribel Gordón los va a llevar a la cárcel”.