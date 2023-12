Melitón Arrocha: ‘Explotación minera en Donoso debe continuar’

El candidato presidencial propone un debate que termine en un referéndum, para que el panameño se exprese si está en contra o no de la explotación minera en Donoso

El candidato presidencial por la libre postulación, Melitón Arrocha, esta convencido que las actividades de Minera Panamá debe continuar.

Arrocha dijo en el programa Portada de La Estrella de Panamá que si bien, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional lo contenido de una Ley 406, que estableció el contrato entre la empresa y el Estado, no se pronunció sobre la política pública entorno a la explotación minera.

“Yo soy del criterio que ahí está la mina, que puede parecer como un embarazo no planificado, pero el embarazó está, la mina esta ahí, no se va a ir. Tiene una inversión de $10,000 millones, gente que durante años se han capacitado y muchos de ellos panameños para poder explotar estos recursos naturales y ese recurso debe ser explotado en beneficios del interés nacional”, expresó Arrocha.

Advirtió que la no explotación de esa mina, representa un riesgo ambiental, pérdidas de miles de empleos, y que Panamá enfrente ante los tribunales de arbitrajes internacionales una demanda muy cuantiosa. Además el no ingreso de regalías y una contaminación ambiental producto del cierre, si no le dan utilidad a la mina.

“Hay un grupo muy importante de panameños liderados por miembros del Sindicato Únicos de Trabajadores y similares Suntracs, así como un lobby minero que le están diciendo al país que no debe haber explotación minera de ninguna naturaleza, y hay otro grupo de panameños que esta en desacuerdo con los términos y condiciones del contrato pero que entienden que hay unos recursos que debe ser explotado en beneficios del interés nacional”, sostuvo.

Arrocha propone un debate que termine en un referéndum o consulta popular, que permita que el panameño se exprese si está en contra o no de la explotación minera en Donoso.

Explicó que esta explotación minera ya ha sido impactado ambientalmente, donde ya se han capacitado decenas de miles de panameños, y se puede hacer en unos mejores términos y condiciones que había establecido el contrato que fue declarado inconstitucional.

“Hay miles de posibilidades, puede ser el Estado a través de una empresa estatal, puede ser una explotación mixta en donde haya participación de empresas, en fin, hay muchos escenarios que se pueden abordar si la decisión de la mayoría de los panameños fuera que en ese sitio continuaran con la explotación minera”, agregó Arrocha.